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Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde iş yeri sahiplerine baskı ve tehdit uygulayıp nitelikli yağma yoluyla haksız kazanç elde etmeye çalıştığı, korsan otoparkçılık yaparak da sürücülerden usulsüz ücret talep ettiği öne sürülen 26 şüpheli gözaltına alındı.

Sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince Yenimahalle'deki Toptancı Hali'nde bir grubun iş yeri sahiplerine yönelik baskı, tehdit ile nitelikli yağma yoluyla haksız kazanç elde etmeye çalıştığı, sevkiyata gelen araçlara yönelik korsan otoparkçılık yöntemiyle baskı uyguladığı ve kanunsuz ücret talep ettiği belirlendi.

Harekete geçen ekipler, bunun üzerine şüphelilere yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınanların sayısı bu operasyonda 26'ya ulaştı.

Aramalarda silah ve mermi ele geçirildi

Yapılan aramalarda 7 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 "sallama" adı verilen kesici alet ile çeşitli çap ve kalibrede 170 mermi ele geçirildi.

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Öte yandan, hacizli yakalamalı olduğu tespit edilen bir araca el konuldu ve 15 bin 588 lira idari para cezası uygulandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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