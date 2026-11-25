Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde iş yeri sahiplerine baskı ve tehdit uygulayıp nitelikli yağma yoluyla haksız kazanç elde etmeye çalıştığı, korsan otoparkçılık yaparak da sürücülerden usulsüz ücret talep ettiği öne sürülen 26 şüpheli gözaltına alındı.
Sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenlendi
Harekete geçen ekipler, bunun üzerine şüphelilere yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınanların sayısı bu operasyonda 26'ya ulaştı.
Aramalarda silah ve mermi ele geçirildi
Yapılan aramalarda 7 tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 "sallama" adı verilen kesici alet ile çeşitli çap ve kalibrede 170 mermi ele geçirildi.
Öte yandan, hacizli yakalamalı olduğu tespit edilen bir araca el konuldu ve 15 bin 588 lira idari para cezası uygulandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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