"Öğretmenlik, bir meslekten öte kalplerde iz bırakma, karanlığa ışık olma, geleceğe umut taşıma sanatıdır. Bilgiyi sevgiyle harmanlayarak nesillere yön veren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Görevleri başında şehit olan kahraman öğretmenlerimizi ise rahmet ve minnetle yad ediyorum"