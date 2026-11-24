Duygu Parmaksız ve Özgül Göbel'in "Kudüs Ben'im" Projesi 81 ile yayıldı.

Fedakârlığın ve vefanın simgesi öğretmenler, sınıfların sınırlarını aşan sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerinin ve toplumun hayatına dokunuyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, yaptıkları sosyal sorumluluk çalışmalarıyla örnek olan üç öğretmen, gönüllere dokunan hikayelerini Yeni Şafak’a anlattı. 26 yıllık fizik öğretmeni Bilal Yıldızlı, öğrencileriyle başlattığı yetim projesiyle bugün 46 İslam coğrafyasındaki 315 yetime ulaşırken, öğretmenler Duygu Parmaksız ve Özgül Göbel öncülüğünde hayata geçirilen “Kudüs Ben’im” projesiyle Kudüs bilincini Türkiye’nin 81 ilindeki öğrencilere taşıyor.

Bilal Yıldızlı, öğrencileriyle beraber 315 yetime sponsor oldu.

BİR KUMBARADAN 315 YETİME

Bilal Yıldızlı’nın yetim çalışmalarına ilgisi, 2008 yılında eşiyle birlikte Filistinli bir yetime sponsor olmasıyla başladı. Öğrencileriyle de böyle bir çalışma yürütme fikri ise 2012’de görev yaptığı okuldan tayininin çıkmasıyla şekillendi. Öğrencilerine verdiği “Sizi düzenli ziyaret edeceğim. Birlikte yetim bakacağız, bağışları yatırmaya gideceğiz, sonra da İstanbul’u gezeceğiz” sözünü iyilik hareketine dönüştüren Yıldızlı, Bağcılar Ahi Evran Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde göreve başladığında projeyi burada da hayata geçirmek istedi. İlk adımı 12’nci sınıf öğrencilerinin biriktirdikleri paraları bir kumbarayla kendisine getirmesiyle attı. Önce 13 sınıfta başlayan proje, kısa sürede okulun tamamına yayıldı ve 51 sınıfta yetim kumbaraları oluşturuldu. Yıldızlı, “İslam coğrafyasında en azından bir yetime el uzatmak istedik. 1 kumbara ile 315 yetime ulaştık” dedi.

KUDÜS DAVASINA SAHİP ÇIKMALIYIZ

Kaynarca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri Duygu Parmaksız ve Özgül Göbel’in öncülüğündeki “Kudüs Ben’im” projesi ise 2024 yılında gerçekleştirdikleri Mescid-i Aksa ziyaretinin ardından başladı. Ziyarette yaşadıklarını öğrencileriyle paylaşan öğretmenler, bazı öğrencilerden “Bizi ilgilendirmez”, “Topraklarını satmasalardı” ve “Benim tek başıma tepkimle ne değişir ki?” şeklinde tepkiler alınca Kudüs bilincinin yalnızca anlatılarak kazandırılamayacağını fark etti.

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81 İLDE 18 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTI

Pendik’te 15 öğretmen ve 183 gönüllü öğrenciyle pilot olarak başlayan proje kapsamında kitap tahlilleri, yazar buluşmaları, seminerler, yarışmalar, tiyatro ve sinema etkinlikleri, kamplar ve Filistinli gençlerle buluşmalar gerçekleştirildi. İlk yılın ardından İstanbul’un 39 ilçesine yayılan proje, yaklaşık 1500 öğretmen ve 18 bin öğrenciye ulaştı. Üçüncü yılında bakanlık projesi olarak kabul edilen “Kudüs Ben’im”, bugün 81 ilde uygulanıyor. Öğrencilerin edindikleri bilgileri aileleri ve çevreleriyle paylaşarak Kudüs bilincinin okul dışına da taşınmasını sağladığını belirten Parmaksız ve Göbel, karşılaştıkları tepkilere rağmen projeden vazgeçmediklerini söyledi.

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