Görevine olan bağlılığı, yardımseverliği ve güzel ahlakıyla sevilip sayılan Yazıcı, önceki gün vefat etti. Albayrak ailesinin hem hekimi hem de yakın aile dostu olan Yazıcı için dün İstanbul Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak da katıldı. Merhume, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yazıcı’nın çocukları Dr. Cem Yazıcı, Yavuz Yazıcı ve Begüm Yazıcı kabristanda taziyeleri kabul etti.

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