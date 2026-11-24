AK Parti’nin Yerel Yönetimler Reformu taslağında 81 ilin tamamı için şehre özgü Su Güvenliği Planları hazırlanması öngörülüyor. Havza bazlı su planlamasına, kentlerin içme suyu ihtiyacı, altyapısı, kayıp-kaçak oranları ve gelecekteki risklerini esas alan yeni planlar eklenecek. Bu planların yerel yönetim mevzuatına dahil edilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin 2027 yılının ilk yasal adımları arasında Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

ŞEHİR BAZLI PLANLAMA EKLENİYOR

Türkiye’de su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması için havza bazında planlama çalışmaları yürütülüyor. 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre 25 havzanın 12’sinde Nehir Havza Yönetim Planları, 11’inde ise Sektörel Su Tahsis Planları tamamlandı. Diğer havzalarda çalışmalar sürüyor. Yeni düzenlemeyle havza bazlı planlamaya şehir ölçeğinde su güvenliği planları da eklenecek. 81 il için hazırlanacak bu planlar, kentlerin su ihtiyacını ve belediyelerin sorumluluklarını esas alacak. Belediyelerin içme suyu temini, altyapı yatırımları, kayıp-kaçakla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanımına ilişkin görevleri mevzuatta daha açık tanımlanacak.

KAYIP-KAÇAKLA MÜCADELE

Su Güvenliği Planları kapsamında belediyelerin içme suyu şebekelerindeki kayıp ve kaçakların azaltılmasına yönelik yükümlülüklerinin de netleştirilmesi bekleniyor. Bazı şehirlerde şebekelerdeki su kayıp-kaçak oranı yüzde 50-60 seviyelerine ulaştı. Belediyelerin altyapı yatırımlarına öncelik vermesi de yeni yasa teklifi taslağında kendine yer buldu. Yeni düzenlemeyle belediyelerin su şebekelerindeki kayıpları tespit etmesi, altyapı yatırımlarını planlaması ve suyun verimli kullanımını sağlamaya yönelik tedbirleri hayata geçirmesi hedefleniyor. Böylece kayıp-kaçakla mücadele, yerel yönetimlerin su güvenliği kapsamındaki temel sorumluluklarından biri haline gelecek.