Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş.’nin 2025 yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu, personel istihdamından un alımlarına kadar birçok eksikliği ortaya koydu. Fabrikada teknik bilgi gerektiren işlerde çalışan personelin büyük bölümünün mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadığı belirlendi. Üretimde kullanılan unların alımında ise aynı ürün için birbirinden farklı kalite kriterlerinin uygulandığı görüldü. Şirket yönetimi, un alımlarındaki değişikliklerin üretimde yaşanan sorunları gidermek amacıyla yapıldığını ancak istenilen sonucun alınamadığını kabul etti.

107 PERSONELDEN 82’SİNİN YETERLİLİĞİ YOK

Sayıştay denetçileri, fabrikada “Üretim Personeli” ünvanıyla çalışan 107 kişiden 82’sinin teknik okul mezunu olmadığını ve üretim bandında çalışmaya ilişkin herhangi bir mesleki yeterlilik veya uzmanlık belgesinin bulunmadığını tespit etti. Elektrik ve mekanik gibi teknik bilgi gerektiren alanlarda görev yapan 14 personelden 12’sinin de teknik okul diplomasına ve uzmanlık belgesine sahip olmadığı belirlendi. Diğer birimlerde görev yapan personelin önemli bir bölümünde de benzer eksiklikler görüldü. Sayıştay, teknik işlerde çalışan personelin gerekli yeterliliğe sahip olmasının üretim kalitesi, güvenlik ve verimlilik açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

BİR İHALEDE REDDEDİLEN UN DİĞERİNDE KABUL EDİLDİ

Denetimde, fabrikanın un alımlarına ilişkin teknik şartnameleri de incelendi. Aynı amaçla kullanılacak unlar için farklı ihalelerde farklı kalite ölçütlerinin belirlendiği ortaya çıktı. Böreklik ve baklavalık un alımına ilişkin 2025 tarihli bir ihalede, su kaldırma değeri 0,56’nın altında olan unların iade edilmesi şart koşuldu. Ancak aynı yıl başka bir ihalede, aynı değer kabul edilebilir sınırlar içerisinde değerlendirildi. Böylece bir alımda uygun bulunmayan unun başka bir alımda kabul edilmesinin önü açıldı.

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SİMİTLİK UNDA KALİTE KRİTERİ DEĞİŞTİ

Benzer farklılıklar simitlik un alımlarında da görüldü. Unun kalitesini değerlendirmede kullanılan sedimantasyon değeri iki ayrı ihalede en az 45 olarak belirlenirken başka bir ihalede 35’e düşürüldü. Simitlik unun protein oranı da bazı alımlarda en az yüzde 10,5, başka bir alımda ise yüzde 11,5 olarak şartnameye yazıldı. Pastalık unlarda da aynı durum yaşandı. Bazı ihalelerde yüzde 10,5 protein oranı yeterli görülürken diğerlerinde bu oran yüzde 11,5’e çıkarıldı.

“GLÜTENSİZ” ÜRÜN İÇİN GEREKLİ UN YOK

Özel amaçlı un alımlarında ise daha dikkat çekici farklılıklar tespit edildi. Bazı ihalelerde kuru maddede glüten miktarının en az 11,5 olması istenirken başka alımlarda bu sınır 14’e yükseltildi. Bazı şartnamelerde 11,3’ün altındaki değerler iade gerekçesi sayılırken diğerlerinde iade sınırı 13 olarak belirlendi. Üstelik önceki yıl yapılan bir ihale ve 2025 yılında yapılan bir başka ihalede glüten miktarı için herhangi bir asgari değer aranmadığı ortaya çıktı. Unların katkı maddesi içerip içermemesi konusunda da farklı şartlar uygulandı.

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