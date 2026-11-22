Ümraniye’de çocuklar ara tatilin keyfini teneffüs programıyla çıkarıyor

Ümraniye Belediyesi, çocukların ara tatillerini verimli ve eğlenceli geçirmeleri amacıyla “Teneffüs: Derse Mola, Enerjiyi Depola” sloganıyla düzenlediği program ile spor, oyun ve eğitici etkinlikleri bir araya getiriyor. Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisleri’nde ücretsiz olarak düzenlenen programda, 6-12 yaş arası çocuklar birbirinden renkli aktivitelerle hem eğleniyor hem de fiziksel, sosyal ve zihinsel becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.