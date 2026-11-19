Balkan Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli atlet Elif Naz Köseoğlu'nun gözü, Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda. Genç sporcu, bu organizasyona katılarak madalya kazanmak için çalışıyor.

Balkan Kros'ta birincilik

Elif Naz, Bulgaristan'ın Koynare kasabasında 14 Kasım'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda 4 bin metrelik parkuru yaklaşık 14 dakika 44 saniyede tamamlayarak birinciliğe ulaştı.

Genç milli atlet, bireysel başarısının yanı sıra takım halinde de altın madalya alarak Türkiye'nin organizasyonda en fazla madalya elde eden ülke olmasına katkı sağladı.

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Şampiyonada bireysel kategorilerde altın madalya kazanan tek Türk sporcu da Elif Naz oldu.

Yavuz Emrah Sever Anadolu Ajansı Balkan Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli atlet Elif Naz Köseoğlu, Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'na katılarak madalya kazanmak için çalışıyor. Milli atletin antrenörü Bülent Uzun (solda) konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Seçme yarışı 21 Kasım'da

Haftanın 6 günü antrenman yapan Elif Naz Köseoğlu, 21 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek milli takım seçmesi niteliğindeki Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefliyor. Amacı, 13 Aralık'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek.

Köseoğlu, krosta ilk Balkan derecesini elde ettiğini söyledi.

Hafta sonu İstanbul'da Avrupa Kros Şampiyonası'na gitmek için bir seçme yarışı koşacağını anlatan Elif Naz, "Orada da şampiyon olmayı hedefliyorum. Tekrar Avrupa Kros Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmeyi hedefliyorum. İnşallah, temsil edebiliriz." dedi.

Elif Naz, gelecek hedeflerine değinerek "2027 sezonunda 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası var. Orada da ülkemi temsil edeceğim, inşallah. Daha sonra üniversite oyunları var. Orada da ülkemi temsil etmek istiyorum. 2027 yılının sonunda yine bir Avrupa Kros Şampiyonası bizi bekliyor. 2028'de ise olimpiyatlara gitmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

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Yavuz Emrah Sever Anadolu Ajansı Balkan Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli atlet Elif Naz Köseoğlu, Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'na katılarak madalya kazanmak için çalışıyor.

Uzun: Bulgaristan'daki başarı bizi çok mutlu etti

Milli atletin antrenörü Bülent Uzun, Elif Naz'ın başarısının uzun yıllara yayılan bir hazırlık sürecinin sonucu olduğunu söyledi.

Elif Naz'ın 10 yaşında atletizme başladığını ve 19 yaşına geldiğinde 9 yıllık tecrübeye ulaştığını belirten Uzun, ulusal ve uluslararası yarışmalarda edindiği deneyimlerin sporcusunun gelişimine katkı sağladığını anlattı.

Bu sezon hazırlık sürecini iyi geçirdiklerini ve Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ettiklerini aktaran Uzun, Bulgaristan'daki yarış öncesinde güçlü rakiplerle karşılaşacaklarını bildiklerini kaydetti.

Parkurun yağmur ve çamur nedeniyle ağırlaştığını dile getiren Uzun, şöyle devam etti: "En ağır parkurlarda özellikle hazırlandık. Yağmur, çamur, inanılmaz zor bir parkurdu. 'Bizim parkurumuz bu' dedik çünkü ağır şartlarda çalışmıştık. Elif'in son 3-4 yılda yaşadığı tecrübeler, zaman zaman istediğimiz sonuçları alamadığımız yarışlar da onun gelişimine katkı sağladı. Ardından şampiyonluk geldi. Bulgaristan'daki başarı bizi çok mutlu etti."

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Yavuz Emrah Sever Anadolu Ajansı Balkan Kros Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli atlet Elif Naz Köseoğlu, Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'na katılarak madalya kazanmak için çalışıyor.

Avrupa Kros'a madalya hedefiyle gidilecek

Uzun, Avrupa Kros Şampiyonası'na madalya hedefiyle gideceklerini ifade ederek "O günkü sakatlık, hastalık ve mental durum gibi etkenler de sonucu belirliyor. Genç milli takımımız güçlü. Hem bireysel hem de takım halinde madalya kazanabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

2028 Los Angeles Olimpiyatları'nın da hedefleri arasında olduğunu, Elif Naz'ın asıl büyük hedefinin ise 2032'de Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlenecek olimpiyatlar olduğunu vurgulayan Uzun, "Yetenek tek başına hiçbir şey ifade etmiyor, disiplin de gerekiyor. Elif Naz hem yetenekli hem de disiplinli. Bu hedefleri başarabilecek kapasitede olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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