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Dünya Etnospor Birliği'nin düzenlediği Etnospor Kültür Festivali, "Riyadh Season" kapsamında yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlayacak.

Festival, 19-28 Kasım tarihlerinde Riyad'daki New Murabba bölgesinde yapılacak.

"Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla düzenlenen etkinlik, dünyanın farklı bölgelerine ait geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturacak.

Her yıl artan ilgiyle uluslararası alanda büyümesini sürdüren festival, bu yıl da dünyanın farklı coğrafyalarından katılımcıları Suudi Arabistan'da bir araya getirerek kültürlerarası etkileşime katkı sağlayacak.

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18 Ülkeden katılımcı 38 dalda yer alacak

Programda 18 ülkeden katılımcılar, güreş ve binicilikten geleneksel halk oyunlarına, zihinsel ve stratejik oyunlara kadar uzanan 38 farklı geleneksel spor ve oyun dalında yer alacak.

Geleneksel güreş, atlı okçuluk ve binicilik gösterileri, halk oyunları, kültürel performanslar, el sanatları atölyeleri ile uluslararası yemek köyü gibi çok sayıda etkinlik ziyaretçilerle buluşacak.

Güreş branşında yağlı güreş, Kazak güreşi ve Özbek güreşi gibi farklı geleneksel stiller sergilenecek.

Farklı ülkelerden sporcuların, kültür temsilcilerinin ve ziyaretçilerin bir araya geleceği organizasyonda geleneksel spor müsabakalarının yanı sıra el sanatları, dünya mutfaklarından lezzetler, çocuk oyunları, müzik ve dans gösterileri de yer alacak.

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Farklı toplumların kültürel mirasını ortak bir platformda buluşturmayı amaçlayan festival, geleneksel değerlerin uluslararası alanda tanıtılmasına ve daha geniş kitlelere ulaşmasına katkıda bulunacak.

Riyadh Season 2030 Vizyonu kapsamında düzenleniyor

"Riyadh Season", başkent Riyad'ı uluslararası bir turizm ve eğlence merkezine dönüştürmek amacıyla Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamında düzenlenen büyük çaplı bir etkinlik organizasyonu olarak öne çıkıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan organizasyonda uluslararası spor müsabakaları, konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi festivalleri ve çeşitli eğlence programları gerçekleştiriliyor.

Bu yıl "Riyadh Season" çerçevesinde yapılacak Etnospor Kültür Festivali de dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da bir araya getirecek.

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