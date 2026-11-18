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Rize'de bir alışveriş merkezinin 5'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bebek Emekleme Yarışması, hem ailelere hem de izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

Alışveriş merkezinde kurulan özel parkurda başlangıç çizgisine bırakılan bebekler, karşı tarafta kendilerini bekleyen anne ve babalarına ulaşmaya çalıştı.

BEBEKLERİ KUMANDA VE ZİKİRMATİKLE ÇAĞIRDILAR

Yarışmanın başlamasıyla birlikte ebeveynler, çocuklarının dikkatini çekebilmek için birbirinden ilginç yöntemlere başvurdu. Bazı aileler oyuncak ve model helikopter kullanırken bazıları cep telefonu, boş pet şişe, televizyon kumandası ve zikirmatikle bebeklerini bitiş çizgisine çağırdı. Ailelerin bebeklerini kendilerine doğru emekletmek için gösterdiği çaba renkli görüntüler oluşturdu.

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EMEKLEME YARIŞINDA YÜRÜMEYE BAŞLADI

Yarışmanın en dikkat çeken anı ise minik Aden Selamet'in parkura çıkmasıyla yaşandı. Normalde ayağa kalkıp adım atmaya çalışırken düşen Aden, yarışma sırasında emeklemeyi bırakarak yürümeye başladı.

Parkuru düşe kalka yürüyerek tamamlayan minik Aden, herkesi şaşırttı. Yarışmanın emekleme kuralına rağmen yürüyerek bitiş çizgisine ulaşan bebek, organizasyon komitesi tarafından ödüle layık görüldü. Etkinlik, dereceye giren bebeklere madalya ve çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.