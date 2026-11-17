Süleyman Seyfi Öğün'den küresel sermaye uyarısı: Doğan yeni oligarşi ABD'yi bile gözden çıkarıyor

Yeni Şafak Yazarı Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, TVNET'te yayınlanan Akıl Odası programında Trump-Putin-Jinping görüşmesine ve ABD'deki güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Para ve teknolojinin iç içe geçmesiyle ortaya çıkan yeni oligarşik gücün ABD'yi dahi gözden çıkarabilecek noktaya geldiğini belirten Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, "Amerika'yı gözden çıkarıyor ve bunlar bunun farkında ve bunu durdurmak istiyorlar. Bakın şu an Trump ve Amerikan devleti, neyse, doları kurtarmak istiyor; tekrar Amerikan teminatlarının dünyada dolaşıma girmesini ve güven kazanmasının tazelenmesini istiyor ki sermayeyi Amerika'da tutabileyim diye." dedi. Küresel sermayenin artık ülke, devlet veya ulus aidiyetiyle hareket etmediğine dikkati çeken Öğün, sermayenin en yüksek kârı elde edeceği yere yöneldiğini vurgulayarak Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın Çin pazarına açılma isteğini bu ekonomik rasyonelliğin bir örneği olarak değerlendirdi. ABD yönetiminin sermayeyi ülkede tutmak ve dolara duyulan güveni yeniden tesis etmek için çabaladığını ifade eden Öğün, teknoloji devleri ile devletler arasındaki çıkar çatışmasının kapitalizmin mevcut yapısında derin bir krize işaret ettiğini söyledi.