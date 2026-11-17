Buldukları cüzdanı kameraya gösterip el salladılar
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Altı Eylül Çocuk Parkı'nda yaşanan olay, gençlerin duyarlı davranışını gözler önüne serdi. Parkta bir vatandaşın bankta unuttuğu cüzdanı bulan gençler, çevredeki güvenlik kamerasını fark ederek cüzdanı kameraya gösterdi ve el salladı.
Belediye personeli gençlerle kameradan iletişim kurdu
İnegöl Belediyesi'nin Güvenli Park Sistemi kapsamında anlık olarak izlenen görüntüler, İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ndeki personelin dikkatini çekti. Sistemin çift yönlü sesli iletişim özelliğini kullanan görevli, gençlerle irtibat kurarak bulundukları yerde beklemelerini istedi.
Zabıta ekipleri cüzdanı sahibine ulaştırdı
Belediye personelinin yönlendirmesiyle kısa sürede parka gelen zabıta ekipleri, cüzdanı gençlerden teslim aldı. Cüzdan daha sonra sahibine ulaştırıldı. İnegöl Belediyesi'nin Güvenli Park Sistemi ile parklar 7 gün 24 saat kameralarla izleniyor. Çift yönlü sesli iletişim özelliği sayesinde ihtiyaç duyulan durumlarda vatandaşlarla doğrudan bağlantı kurulabiliyor.
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