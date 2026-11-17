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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde çocukların oynadığı körebe oyunu az kalsın faciayla sonuçlanıyordu.

Tepeköy Gençlik Sitesi mevkisinde arkadaşlarıyla oyun oynayan Ö.M. isimli kız çocuğu, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü.

8 METRE YÜKSEKLİKTEN ÜZÜM BAĞINA DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, dört kız çocuğu yol üzerinde körebe oynadığı sırada Ö.M., istinat duvarını aşarak aşağıdaki üzüm bağına düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptı.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Olaya tanık olan vatandaşlar, çocuğun üzüm bağının üzerine düşmesinin büyük bir şans olduğunu belirterek olası bir facianın önüne geçildiğini ifade etti.

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Öte yandan, küçük kızın arkadaşlarıyla körebe oynadığı sırada istinat duvarından düştüğü anlar, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.