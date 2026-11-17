İstanbul'da uyuşturucu imalathaneleri ortaya çıkarıldı: 140 kilo madde ele geçirildi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Karaburun Mahallesi'nde iki ayrı imalathane tespit edilirken, yaklaşık 140 kilogram pregabalin maddesi ve 160 kilogram Lyrica hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 ruhsatsız tabanca, kapsül dolum makinesi ve uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli ekipmanlara da el konuldu.Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada 5 şüpheli gözaltına alındı.