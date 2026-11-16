İstanbul'da uyuşturucu imalathaneleri ortaya çıkarıldı: 140 kilo madde ele geçirildi

İki ayrı imalathane tespit edildi

Soruşturma kapsamında Karaburun Mahallesi'nde tespit edilen iki araç takibe alındı. Araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 125 kilogram pregabalin maddesi ile pregabalin içeren 10 kutu hap ele geçirildi. Çalışmaların devamında 8 ayrı ev ve iş yerinde arama yapıldı. Karaburun Balıkçı Barınağı'nda ve Karaburun Mahallesi'ndeki bir depoda olmak üzere iki ayrı uyuşturucu imalathanesi tespit edildi. Bu adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 35 ila 40 kilogram pregabalin maddesi ve yaklaşık 160 kilogram pregabalin içeren hap bulundu.

Uyuşturucu üretiminde kullanılan ekipmanlar da ele geçirildi

Operasyonda toplamda yaklaşık 140 kilogram pregabalin maddesi, 160 kilogram Lyrica hap ve 30 kilogram boş kapsüle el konuldu. Aramalarda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 1 kapsül dolum makinesi, 3 kapsül kalıbı, 1 karma makinesi, 2 elektronik tartı ve çeşitli miktarda plastik kutu ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.