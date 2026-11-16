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En çok tercih edilen otomobil markaları ve renkleri belli oldu

10:59, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2026 motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyurdu. Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı yüzde 26,8 gerilerken, en çok tercih edilen otomobil markaları sıralamasında Renault zirveyi korudu, Togg ise yüzde 11,7 ile ikinci sıraya yerleşti. İşte marka ve renk tercihlerinde son tablo...

Buna göre ekimde, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,8 azalarak 130 bin 697 oldu. Ekimde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 18,2 artışla 5 bin 54'ten 5 bin 975'e yükseldi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, ekimde 124 bin 722 artış gösterdi.


Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini otomobil, yüzde 36,4'ünü motosiklet, yüzde 10,4'ünü kamyonet, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 2'sini traktör, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre yüzde 18,8 azalış gerçekleşti.


Trafiğe kaydı yapılanların sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 11,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 1,2 artarken motosiklette yüzde 34,4, otobüste yüzde 28,8, minibüste yüzde 20,8, kamyonette yüzde 16,5, traktörde yüzde 5,4 ve otomobilde yüzde 3,5 azalış gösterdi.


Ekimde geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılanların sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 36,8 artarken kamyonette yüzde 33,2, otomobilde yüzde 29,1, traktörde yüzde 28,4, motosiklette yüzde 22,6, minibüste yüzde 12,3, kamyonda yüzde 11,2 ve otobüste yüzde 8,8 azaldı.


En çok tercih edilen otomobil markaları 

 

Ekimde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14,5'i Renault, yüzde 11,7'si Togg, yüzde 11,1'i Volkswagen, yüzde 8,2'si Hyundai, yüzde 5,6'sı Toyota, yüzde 5'i BMW, yüzde 4,8'i Skoda, yüzde 4,7'si Mercedes-Benz, yüzde 4,4'ü Peugeot, yüzde 3,7'si Kia, yüzde 2,6'sı Dacia, yüzde 2,6'sı Nissan, yüzde 2,2'si Volvo, yüzde 2,2'si Opel, yüzde 2'si Citroen, yüzde 1,5'i Cupra, yüzde 1,4'ü Chery, yüzde 1,3'ü Ford, yüzde 1,2'si Fiat, yüzde 1,1'i Audi ve yüzde 8,2'si diğer markalardan oluştu.



En çok tercih edilen otomobil renkleri 

 

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41,2'si gri, yüzde 25,6'sı beyaz, yüzde 12,2'si siyah, yüzde 9,9'u mavi, yüzde 5,9'u yeşil, yüzde 3,3'ü kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3'ü sarı ve yüzde 0,3'ü turuncu olarak tespit edildi. Yüzde 0,1'i ise diğer renk kategorisinde yer aldı.


Başlıklar :TÜİKDaciaNissanVolvo
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En çok tercih edilen otomobil markaları ve renkleri belli oldu

Buna göre ekimde, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,8 azalarak 130 bin 697 oldu. Ekimde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 18,2 artışla 5 bin 54'ten 5 bin 975'e yükseldi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, ekimde 124 bin 722 artış gösterdi.


Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,5'ini otomobil, yüzde 36,4'ünü motosiklet, yüzde 10,4'ünü kamyonet, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 2'sini traktör, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında bir önceki aya göre yüzde 18,8 azalış gerçekleşti.


Trafiğe kaydı yapılanların sayısı bir önceki aya göre kamyonda yüzde 11,6, özel amaçlı taşıtta yüzde 1,2 artarken motosiklette yüzde 34,4, otobüste yüzde 28,8, minibüste yüzde 20,8, kamyonette yüzde 16,5, traktörde yüzde 5,4 ve otomobilde yüzde 3,5 azalış gösterdi.


Ekimde geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılanların sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 36,8 artarken kamyonette yüzde 33,2, otomobilde yüzde 29,1, traktörde yüzde 28,4, motosiklette yüzde 22,6, minibüste yüzde 12,3, kamyonda yüzde 11,2 ve otobüste yüzde 8,8 azaldı.


En çok tercih edilen otomobil markaları 

 

Ekimde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14,5'i Renault, yüzde 11,7'si Togg, yüzde 11,1'i Volkswagen, yüzde 8,2'si Hyundai, yüzde 5,6'sı Toyota, yüzde 5'i BMW, yüzde 4,8'i Skoda, yüzde 4,7'si Mercedes-Benz, yüzde 4,4'ü Peugeot, yüzde 3,7'si Kia, yüzde 2,6'sı Dacia, yüzde 2,6'sı Nissan, yüzde 2,2'si Volvo, yüzde 2,2'si Opel, yüzde 2'si Citroen, yüzde 1,5'i Cupra, yüzde 1,4'ü Chery, yüzde 1,3'ü Ford, yüzde 1,2'si Fiat, yüzde 1,1'i Audi ve yüzde 8,2'si diğer markalardan oluştu.



En çok tercih edilen otomobil renkleri 

 

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41,2'si gri, yüzde 25,6'sı beyaz, yüzde 12,2'si siyah, yüzde 9,9'u mavi, yüzde 5,9'u yeşil, yüzde 3,3'ü kırmızı, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,3'ü sarı ve yüzde 0,3'ü turuncu olarak tespit edildi. Yüzde 0,1'i ise diğer renk kategorisinde yer aldı.


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