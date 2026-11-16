En çok tercih edilen otomobil markaları
Ekimde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14,5'i Renault, yüzde 11,7'si Togg, yüzde 11,1'i Volkswagen, yüzde 8,2'si Hyundai, yüzde 5,6'sı Toyota, yüzde 5'i BMW, yüzde 4,8'i Skoda, yüzde 4,7'si Mercedes-Benz, yüzde 4,4'ü Peugeot, yüzde 3,7'si Kia, yüzde 2,6'sı Dacia, yüzde 2,6'sı Nissan, yüzde 2,2'si Volvo, yüzde 2,2'si Opel, yüzde 2'si Citroen, yüzde 1,5'i Cupra, yüzde 1,4'ü Chery, yüzde 1,3'ü Ford, yüzde 1,2'si Fiat, yüzde 1,1'i Audi ve yüzde 8,2'si diğer markalardan oluştu.
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