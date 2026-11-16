5 dakikada şarj olan bin 630 km menzilli yeni SUV'un fiyatı sızdırıldı: Bu özellikler başka hiçbir araçta yok!

Otomotiv dünyasında elektrikli ve hibrit araç yarışına dengeleri değiştirecek bir model daha katılıyor. BYD'nin iddialı markası Fang Cheng Bao, tam boyutlu ve 6 koltuklu yeni şarj edilebilir hibrit SUV modeli Ti 9 ile ailelerin ve uzun yol tutkunlarının beklentilerini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. 5 dakikada hızlı şarj özelliği, 1.630 kilometreye varan menzili ve yenilikçi teknolojisiyle dikkat çeken bu araç, pazarın yeni favorisi olmak için gün sayıyor.