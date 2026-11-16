İkinci elin yüzde 55’i 1 milyon TL'nin altında

Otomobil online ilan platformu arabam.com, ekim ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizi paylaştı. İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com Aylık Fiyat Endeksi’ne göre, eylül ayında 921 bin 307 lira olan ortalama ilan fiyatı ekim ayında 926 bin 771 liraya yükseldi. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda ise eylül ayına kıyasla yüzde 1,94 düşüş gerçekleşti.

EN POPÜLER RENAULT OLDU

Ekim ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, BMW ve Citroen oldu. Model bazında bakıldığında ise ekim ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa oldu.

HER 3 ARAÇTAN 1’İ 600 BİN LİRA BANDINDA

Analize göre, ekim ayında 600 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı yüzde 29 olurken, 600 bin lira-1 milyon lira aralığındaki araçlar yüzde 26, 1 milyon lira-1 milyon 400 bin lira aralığındakiler yüzde 20, 1 milyon 400 bin lira-1 milyon 700 bin lira aralığındakiler yüzde 10, 1 milyon 700 bin lira ve üzerindekiler ise yüzde 15’ini oluşturdu. Ekim ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, yüzde 27,8’ olarak gerçekleşti. 10-15 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 30 oldu.

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İKİNCİ EL PİYASADA FİYATLAR DÜŞÜŞTE

İkinci eldeki tabloyu değerlendiren arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, “Fiyat indirimlerinin arttığını görüyoruz. Sitemizde fiyatı düşürülen ilanların oranı eylül ve ekim aylarında artış gösterdi. Ekim ayında bu oran, hem bireysel hem de kurumsal satıcıların ilanlarında bir önceki aya göre yüzde 10’un üzerinde arttı. Kurumsal satıcıların stoklarını eritme ve nakit akışını hızlandırma hedefleri ile sıfır kilometre araçlardaki indirim ve finansman kampanyaları da özellikle yeni model ikinci el araçlarda rekabet baskısı yaratıyor” yorumunu yaptı.

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