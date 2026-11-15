Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından kent merkezinde düzenlenen basın açıklamasında, çocukları, gençleri ve aileleri tehdit eden uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekildi. Dernek Başkanı Suat Kızılhan, uyuşturucunun yalnızca bir kişinin değil, bir ailenin, mahallenin ve bütün toplumun yarası olduğunu belirterek devletin ilgili kurumlarına çağrıda bulundu.
Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca operasyonlarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Kızılhan, önleme, erken müdahale, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal hayata yeniden kazandırma çalışmalarının birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtti. Ailelere de seslenen Kızılhan, çocukların arkadaş çevresinin ve davranış değişikliklerinin yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.
"Oğlum cezaevinde kaldığı için sevinir durumdayım"
Basın açıklamasında söz alan ve oğlunun uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yaşadığı sorunları anlatan bir baba ise salondakileri duygulandırdı. Çanakkale’den Bursa’ya geldiğini belirten baba, evladının cezaevinde bulunmasına rağmen orada kalmasını istediğini söyleyerek yaşadığı çaresizliği anlattı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.