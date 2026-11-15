Bursa'da çocukları, gençleri ve aileleri tehdit eden uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekildi.

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Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından kent merkezinde düzenlenen basın açıklamasında, çocukları, gençleri ve aileleri tehdit eden uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekildi. Dernek Başkanı Suat Kızılhan, uyuşturucunun yalnızca bir kişinin değil, bir ailenin, mahallenin ve bütün toplumun yarası olduğunu belirterek devletin ilgili kurumlarına çağrıda bulundu.

Zorunlu tedavi konusunda etkili, bilimsel ve insan odaklı bir sistemin güçlendirilmesini isteyen Kızılhan, tedaviye ihtiyaç duyan ancak kendisine ve çevresine zarar verme riski bulunan kişilerin ailelerinin çaresiz bırakılmaması gerektiğini söyledi. Uyuşturucunun ülkeye girişinden sokak satışına kadar tüm arz zinciriyle mücadelenin artırılmasını isteyen Kızılhan, okulların, gençlerin bulunduğu alanların ve mahallelerin daha güvenli hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca operasyonlarla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Kızılhan, önleme, erken müdahale, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal hayata yeniden kazandırma çalışmalarının birlikte yürütülmesi gerektiğini belirtti. Ailelere de seslenen Kızılhan, çocukların arkadaş çevresinin ve davranış değişikliklerinin yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

"Oğlum cezaevinde kaldığı için sevinir durumdayım"

Basın açıklamasında söz alan ve oğlunun uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yaşadığı sorunları anlatan bir baba ise salondakileri duygulandırdı. Çanakkale’den Bursa’ya geldiğini belirten baba, evladının cezaevinde bulunmasına rağmen orada kalmasını istediğini söyleyerek yaşadığı çaresizliği anlattı.

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"Bir baba evladının cezaevinde kalmasına sevinir mi? Soruyorum size, burada babalara soruyorum. İnsan evladının cezaevinde kalmasına sevinebilir mi? Ama ben bir baba olarak maalesef oğlumun cezaevinde kalmasına sevinir durumdayım" diyen baba, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede artık daha somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Devlet hastanelerindeki tedavi imkanlarının yetersiz olduğunu savunan baba, bağımlılar için özel tedavi merkezleri ve rehabilitasyon imkanlarının artırılmasını istedi. Cezaevinde bulunan bağımlıların da tedavi edilmesi ve meslek öğrenmesi gerektiğini belirten baba, "Oğlum cezaevinde yatıyorsa orada tedavi olmalı. Niye orada meslek öğrenmesin? Dışarıya çıktığında devletine, milletine hayırlı bir evlat olarak çıkması daha iyi olmaz mı?" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı çaresizliğin yalnızca kendi ailesine özgü olmadığını dile getiren baba, kendisini arayan annelerin yaşadığı korkuyu da anlattı. Bir annenin kendisine, "Oğlum geliyor, beni öldürebilir, ben ne yapacağım?" diyerek yardım istediğini aktaran baba, bağımlılığın aileleri nasıl bir çıkmaza sürüklediğine dikkat çekti.

Konuşma sırasında anneler gözyaşlarını tutamazken, baba yetkililere seslenerek, "Birçok aile, birçok insan perişan halde. Lütfen sesimizi duyun. Artık yeter" dedi.

Dernek Başkanı Suat Kızılhan da açıklamasını, "Bursa’dan Türkiye’ye sesleniyoruz. Çocuklarımızı uyuşturucuya teslim etmeyeceğiz. Gençliğimizi koruyacağız. Aileleri yalnız bırakmayacağız. Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz" sözleriyle tamamladı.

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