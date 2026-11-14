Bursa'da 16 yıllık faili meçhul dosyada düğüm çözüldü: Cinayetin arkasından bakın ne çıktı

Bursa'da lodos şehri birbirine kattı: Vatandaşlar yolda yürüyemedi ağaç devrildi

Bursa’da Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve saatteki hızı 74 kilometreyi bulan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Açık alanlarda ve ana caddelerde rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çeken yayalar zaman zaman binaların ve durakların arkasına sığınarak korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ise rüzgarın savurduğu toz ve yapraklar nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle zor anlar yaşadı.