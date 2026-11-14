Bursa'da 16 yıllık faili meçhul dosyada düğüm çözüldü: Cinayetin arkasından bakın ne çıktı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 7 Eylül 2010 tarihinde ortadan kaybolan ve ormanlık alanda av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan inşaat işçisi Mehmet Arıcan'ın cinayeti, JASAT ekiplerinin 16 yıl sonra dosyayı yeniden açmasıyla çözüldü. Kenevir tarlasına izinsiz girilmesi nedeniyle yaşanan husumet yüzünden işlendiği belirlenen cinayete ilişkin 8 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, zanlı H.F. tutuklandı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 16 yıldır daimi aramada bekleyen faili meçhul cinayet dosyası, teknolojik imkanlar ve yeni tanık beyanları sayesinde aydınlatıldı.
Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen titiz çalışma sonucu, 2010 yılında av tüfeğiyle öldürülen inşaat işçisi Mehmet Arıcan'ın katil zanlısı yakalanarak adalete teslim edildi.
2010 YILINDA KAYBOLMUŞ, CANSIZ BEDENİ ORMANLIK ALANDA BULUNMUŞTU
Olay, 7 Eylül 2010 günü saat 12.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi olarak çalışan Mehmet Arıcan, iş yerinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Günlerce süren aramaların ardından Arıcan'ın cansız bedeni, olaydan günler sonra Karanlıkdere mevkisindeki ormanlık alanda bulundu.
Yapılan otopsi ve olay yeri incelemesinde Arıcan'ın av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Dönemin soruşturmasında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verilince dosya daimi aramaya alındı.
HTS KAYITLARI VE YENİ TANIK BEYANLARI SIR PERDESİNİ ARALADI
Aradan geçen 16 yılın ardından Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla dosyayı yeniden raftan indiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, geçmişe dönük HTS kayıtlarını, mali hareketleri ve yeni tanık ifadelerini mercek altına aldı. Taşpınar Mahallesi'nde yürütülen kapsamlı saha çalışmaları neticesinde cinayetin arka planındaki sır perdesi çözüldü:
Cinayet sebebi 'tarlaya girdin' kavgası
Öldürülen Mehmet Arıcan ile şüpheli H.F. arasında olay döneminde kenevir tarlasına izinsiz girilmesi nedeniyle husumet yaşandığı ve cinayetin bu husumet sonucu işlendiği belirlendi.
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