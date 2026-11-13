Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, lodosta rüzgarın etkisiyle refüje devrildi.
Kask kamerası kaydetti
Sürücü yara almadı. O anlar kask kamerasına yansıdı.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Ankara Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, lodosta rüzgarın etkisiyle refüje devrildi.
Sürücü yara almadı. O anlar kask kamerasına yansıdı.
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