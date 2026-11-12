Bursa'da fırtına ağaçları yerinden söktü:  Devrilen ağaç park halindeki araçların üzerine düştü

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Kentte saatteki hızı 50 kilometreyi bulan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki bir ağaç, rüzgarın etkisiyle gövdesinden kırılarak park halindeki cip ile motosikletin üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, motorlu testerelerle ağacı parçalara ayırarak yoldan kaldırdı. Olayda yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi

METEOROLOJİDEN UYARI

Meteoroloji yetkilileri, Bursa genelinde etkili olan şiddetli lodosun cumartesi akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi. Vatandaşlar ve sürücülerin çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Reklam Reklam

Gündem

AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı

Gündem

İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu uyarı verildi: Hızı saatte 90 kilometreyi bulacak

Gündem

Sibirya soğukları yerini yalancı bahara bırakıyor