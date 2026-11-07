Uludağ’da kar başladı: Sıcaklık -4 dereceye kadar düştü

07/11/2026, Cumartesi13:16
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
38

Bildirimler

2027 için ilk rakam geldi: Yeni Şafak yazarı Yusuf Dinç'ten geçmiş enflasyon formülü07 Kasım 2026 13:15 CumartesiSON DAKİKA
Et fiyatlarında yeni dönem başlıyor: Dengeleri değiştirecek düzenleme Resmi Gazete'de07 Kasım 2026 13:00 CumartesiSON DAKİKA
Yerli dron avcısı TOLGA göreve hazır: Zorlu testlerden başarıyla geçti07 Kasım 2026 12:30 CumartesiSON DAKİKA
Kombi, boya ve tadilat giderlerinde kimin sorumlu olduğunu anlatan avukattan kiracılara önemli uyarı geldi07 Kasım 2026 11:30 CumartesiSON DAKİKA
Aralık'ta başka, Ocak'ta başka, sömestirde başka tarife uygulanacak07 Kasım 2026 11:00 CumartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
2027 için ilk rakam geldi: Yeni Şafak yazarı Yusuf Dinç'ten geçmiş enflasyon formülüEt fiyatlarında yeni dönem başlıyor: Dengeleri değiştirecek düzenleme Resmi Gazete'deYerli dron avcısı TOLGA göreve hazır: Zorlu testlerden başarıyla geçtiKombi, boya ve tadilat giderlerinde kimin sorumlu olduğunu anlatan avukattan kiracılara önemli uyarı geldiAralık'ta başka, Ocak'ta başka, sömestirde başka tarife uygulanacak

Uludağ’da kar başladı: Sıcaklık -4 dereceye kadar düştü

12:08, 07/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 12:40, 07/11/2026, Cumartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Uludağ’da kar başladı sıcaklık -4 dereceye kadar düştü

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ yeniden beyaz gelinliğini giydi. 1’inci ve 2’nci Oteller Bölgesi’ndeki pistler beyazla kaplandı. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü Uludağ’da yeni sezon hazırlıkları da başladı.

Kar yağışı ile birlikte Uludağ’da kartpostallık görüntüler oluştu. Hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düştüğü zirvede gün içindeki sıcaklık ise -1 derece olarak ölçüldü.

Kar yağışının etkili olduğu Uludağ yolunda ulaşımın aksamaması için Karayolları 14’üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle zirveye ulaşımı sağlayan güzergâhta yolların kapanmaması için ekiplerin tedbir aldığı belirtildi. Jandarma ekipleri de kar lastiği olmayan araçları zirveye göndermiyor.

Zirvede oteller yeni sezon için ön hazırlıklarına başlarken, sezonun Aralık ayının ortalarında kar durumuna göre açılması bekleniyor.

Yarın ise yağışlı sistemin etkisini kaybedeceği, sıcaklığın daha da düşerek en düşük -8C, en yüksek -2C dolaylarında hissedileceği, bu durumun da mevcut kar örtüsünün donarak kalmasını sağlayacağı belirtildi.


Hayat
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oldu
Gündem
Kış mevsimi Doğu Anadolu'ya merhaba dedi: Erzurum Ardahan ve Kars beyaz örtüyle kaplandı
Gündem
Ardahan'da ilk kar sevinci: Cadde ve sokaklar beyaza büründü

Başlıklar :uludağkar yağışıkış turizmihava sıcaklığı
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Uludağ’da kar başladı: Sıcaklık -4 dereceye kadar düştü
Uludağ’da kar başladı sıcaklık -4 dereceye kadar düştü
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet