Kaza yapan otomobildekilere yardıma giderken başka araç çaptı: 1 ölü 9 yaralı

İznik Gölü’nde dev yayın balığı sevinci: 2 metre uzunluğunda 65 kiloluk balık yakalandı

Türkiye’nin en büyük 5’inci gölü olan İznik Gölü’nde suların çekilmesiyle birlikte balıkçıların ağlarına dev bir sürpriz takıldı. Bölgede balıkçılık yapan Hasan Sakarya'nın ağına vuran 2 metre uzunluğunda ve tam 65 kilogram ağırlığındaki dev yayın balığı, hem tutanları hem de kıyıdaki vatandaşları şaşkına çevirdi.