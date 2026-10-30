İnegöl’de otomobille motosiklet çarpıştı: İki kardeş yaralandı
00:48, 30/10/2026, Cuma
IHA
Yaralı iki kardeş, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette bulunan iki kardeş yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan Fatih Ç. (27) yönetimindeki 49 ABP 752 plakalı motosiklet, yola çıkan Şaban D. (55) yönetimindeki 16 KOB 71 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Fatih Ç. ile arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi Nihat Ç. (26) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeş, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Başlıklar :BursaİnegölMotosikletKardeş