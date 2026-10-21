Piercing yaptırmak isterken hastanelik oldu: Kulağında kalıcı hasar riski var
Bursa’da kulak deldirme işlemi sonrasında gelişen enfeksiyon, 17 yaşındaki bir gencin hastaneye kaldırılmasına neden oldu. Dövme stüdyosunda yaptırdığı piercing işlemi ertesi günü kulağı şişen genç, işletmeden yanıt alamayınca acil servise başvurdu. Günlerdir hastanede yatan gencin kulağında kalıcı hasar riski bulunurken, aile yargıya başvurdu.
Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir dövme ve piercing stüdyosunda meydana geldi. 17 yaşındaki G.S., kulağına piercing yaptırdıktan ertesi gün kulağında aşırı şişlik ve ağrı oluştuğunu fark etti.
Durumu bildirmek için işletmeyle iletişime geçmeye çalışan genç, muhatap bulamadığını ve mesajlarına yanıt verilmediğini iddia etti.
Şikayetlerin artması üzerine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim me Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan G.S., hemen müsabakaya alındı.
Yapılan muayenede kıkırdak ve doku bölgesinde yoğun iltihaplanma tespit edildi. Doktorlar iltihabı kontrol altına almak ve baskı uygulamak amacıyla gencin kulağına dikiş attı.
5 GÜNDÜR HASTANEDE YATIYOR: KALICI HASAR RİSKİ VAR!
Sağlık durumu nedeniyle 5 gecedir hastanede yatışına devam edilen G.S.'nin tedavisi sürüyor. Doktorlar iltihabın kıkırdak dokuda kalıcı hasara ve şekil bozukluğuna yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Yaşanan ihmal ve sağlık skandalının ardından mağdur gencin ailesi savcılığa giderek işletme hakkında suç duyurusunda bulundu.