Piercing yaptırmak isterken hastanelik oldu: Kulağında kalıcı hasar riski var

Bursa’da kadın elinden yeni nesil turşu üretimi

Bursa’nın Gürsu ilçesinde üç yıl önce başlatılan doğal üretim çalışmaları seri üretime dönüştü. Gürsu Belediyesi, Sebze ve Meyve Pazarlama Kooperatifi ile Ziraat Odası iş birliğinde üretimine başlanan katkısız ve düşük tuzlu turşular, hibiskus ve zencefil gibi farklı aromalarıyla dikkat çekiyor. Tamamen kadınların el emeğiyle hazırlanan ürünlerin market raflarında daha geniş yer bulması hedeflenirken, tesiste kuşkonmaz turşusu ve doğal meyve suyu gibi yeni ürünler üzerinde de çalışılıyor.