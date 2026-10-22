Bursa’da sahte avukat operasyonu: Vatandaşları dolandırdı polise yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinde yürüttükleri saha araştırmaları sırasında geçmiş tarihlerde kendisini avukat olarak tanıtarak vatandaşlara hukuki destek sağlama vaadinde bulunan yabancı uyruklu kadını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Çok sayıda suç kaydı bulundu

Şüphelinin yapılan sorgulamalarında dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi. Ayrıca iftira, tehdit, hakaret ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edildi. Şahsın Türkiye’de yasal kalış hakkının da olmadığı ortaya çıktı.

Sınır dışı edilecek

Hakkında sınır dışı kararı alınan yabancı uyruklu kadının, gerekli adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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