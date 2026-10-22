Gazozunu içerek girdiği dükkandan 40 bin liralık telefon çaldı: Pişkinliğin bu kadarı dedirten anlar kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elindeki gazozu içerek cep telefonu mağazasına giren şüpheli, vitrinde bulunan 40 bin lira değerindeki telefonu çalıp kaçtı. Gazozunu içmeye devam ederek iş yerinden ayrılan şüphelinin rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.
ursa'nın İnegöl ilçesinde bir cep telefonu mağazasında yaşanan hırsızlık, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerine elinde gazozla giren şüpheli, vitrindeki 40 bin lira değerindeki cep telefonunu çalarak uzaklaştı.
GAZOZUNU İÇMEYE DEVAM EDEREK DÜKKANDAN ÇIKTI
21 Ekim'de öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iş yeri sahibinin mağazanın arka bölümünde bulunduğu sırada içeri giren şüpheli, bir süre etrafı kontrol etti. Ardından bankonun üzerinden vitrine uzanarak cep telefonunu alan şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi gazozunu içmeye devam ederek dükkandan çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin soğukkanlı tavırları dikkat çekerken, polis ekipleri kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.