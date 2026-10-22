Kaçak elektrik baskını görüntüleri 'pes' dedirtti: 200 hanelik enerjiyi kullanıp kripto para üretmişler
Mardin'in Nusaybin ilçesinde emniyet güçlerinin bir binanın bodrum katına düzenlediği operasyonda kaçak elektrik kullanılarak kurulan kripto para üretim tesisi deşifre edildi. Dicle Elektrik ekiplerinin incelemelerinde, tesiste aylık yaklaşık 200 hanenin tüketimine eşdeğer miktarda kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıkarıldı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kayıpsız ve kesintisiz enerji sunmak adına kaçak elektrikle mücadelesini sürdüren Dicle Elektrik, Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekipleriyle birlikte büyük bir vurgunu engelledi. İlçe merkezindeki bir binanın bodrum katında mevzuata aykırı şekilde kripto para üretimi yapıldığı bilgisini alan emniyet güçleri düğmeye bastı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bodrum katın kripto para madenciliği için özel bir merkeze dönüştürüldüğü görüldü. Emniyet güçlerinin talebi üzerine adrese gelen Dicle Elektrik teknik ekipleri, yüksek miktarda güç çeken cihazların şebekeye harici hat çekilerek tamamen kaçak yollarla çalıştırıldığını tespit etti.
AYLIK 200 HANENİN ÜRETİMİNE EŞ DEĞER
Yapılan incelemelerde, söz konusu adreste tüketilen kaçak elektriğin boyutları görenleri hayrete düşürdü. Ekipler, merkezde kullanılan kaçak enerjinin ortalama 200 haneli bir mahallenin aylık elektrik tüketimine denk geldiğini belirledi.
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı doğrultusunda kaçak elektrikle çalıştırılan tüm kripto para üretim cihazlarına el konulurken, Dicle Elektrik ekipleri kaçak kullanımı belgeleyerek şahıslar hakkında yasal süreç başlattı.