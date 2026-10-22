Telegram üzerinden çocuk müstehcenliği görüntülerini satan 5 kişi tutuklandı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri tarafından çocuk müstehcenliği ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada önemli bir operasyona imza atıldı.

HABERLEŞME UYGULAMASI ÜZERİNDEN SATIN ALMIŞLAR

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, bir haberleşme uygulaması üzerinden çocuk müstehcenliği içeren görselleri ve videoları para karşılığında sattığı tespit edilen ve bu içerikleri satın aldığı değerlendirilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı baskınlarla 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale incelemek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan diğer 8 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.A., Y.K., A.K., D.A. ve A.A. "çocuk müstehcenliği" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.