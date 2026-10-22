Gaziosmanpaşa'da 15 ton bozulmuş et vatandaşın sofrasına ulaşmadan ele geçirildi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da vatandaşın sağlığını ve hayatını hiçe sayan gıda sahtekarlarına karşı dev bir operasyon gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz’in talimatıyla kurulan İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 16 mahallede gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri incelemeye aldı.

15 TON KOKMUŞ ET ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin imalathane ve soğuk hava depolarında yaptığı aramalarda mide bulandıran manzaralarla karşılaşıldı. Zeminle temas eden, dondurucuları kapalı olduğu için çözünmeye ve çürümeye başlayan, ağır kokuların yayıldığı toplam 15 ton et ve et ürünü tespit edildi. Tüketime kesinlikle uygun olmadığı belirlenen tonlarca et imha edilmek üzere tek tek tartılarak el konuldu.

ÇÜRÜMÜŞ ETLERİ 'SABUN' YAPIMINDA KULLANACAKLARMIŞ

Denetim sırasındaki incelemelerde işletme sahiplerinin verdiği yanıtlar ise adeta "pes" dedirtti. Kemiklerden sıyrılan çürümüş etlerin sabun imalatında kullanılacağını ve bir kısmının hayvanlara verileceğini iddia eden şahısların yalanı kısa sürede patladı. İmalathane içerisinde sanayi tipi kıyma makinesi bulan ekipler, bozuk etlerin kıyma haline getirilerek yeniden piyasaya sürülmek istendiğini ortaya çıkararak oyunu bozdu.

153 CEZAİ İŞLEM 16 DÜKKANA MÜDÜR

İlçe genelinde yürütülen bin 873 denetim kapsamında mevzuata aykırı hareket eden, hijyen kurallarını hiçe sayan 153 iş yerine ağır cezai işlem uygulanırken, halk sağlığını doğrudan tehdit eden 16 iş yeri mühürlenerek faaliyetten menedildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi yetkilileri, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için yürütülen denetimlerin kararlılıkla süreceğini ve insan sağlığıyla oynayan hiçbir işletmeye müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.