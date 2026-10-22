Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Gaziosmanpaşa'da 15 ton bozulmuş et vatandaşın sofrasına ulaşmadan ele geçirildi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
13:23, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:17, 22/10/2026, Perşembe

Gaziosmanpaşa'da 15 ton bozulmuş et vatandaşın sofrasına ulaşmadan ele geçirildi

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin 16 mahallede gerçekleştirdiği hijyen denetimlerinde, halk sağlığını tehdit eden kokuşmuş ve bozulmuş 15 ton et ele geçirildi. İşletmecilerin "Sabun yapacaktık, hayvanlara verecektik" şeklindeki akıllara durgunluk veren savunması zabıtayı kandıramadı; 16 dükkan mühürlenirken 153 iş yerine ceza kesildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da vatandaşın sağlığını ve hayatını hiçe sayan gıda sahtekarlarına karşı dev bir operasyon gerçekleştirildi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz’in talimatıyla kurulan İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 16 mahallede gıda üretimi ve satışı yapan işletmeleri incelemeye aldı.

15 TON KOKMUŞ ET ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin imalathane ve soğuk hava depolarında yaptığı aramalarda mide bulandıran manzaralarla karşılaşıldı. Zeminle temas eden, dondurucuları kapalı olduğu için çözünmeye ve çürümeye başlayan, ağır kokuların yayıldığı toplam 15 ton et ve et ürünü tespit edildi. Tüketime kesinlikle uygun olmadığı belirlenen tonlarca et imha edilmek üzere tek tek tartılarak el konuldu.

ÇÜRÜMÜŞ ETLERİ 'SABUN' YAPIMINDA KULLANACAKLARMIŞ

Denetim sırasındaki incelemelerde işletme sahiplerinin verdiği yanıtlar ise adeta "pes" dedirtti. Kemiklerden sıyrılan çürümüş etlerin sabun imalatında kullanılacağını ve bir kısmının hayvanlara verileceğini iddia eden şahısların yalanı kısa sürede patladı. İmalathane içerisinde sanayi tipi kıyma makinesi bulan ekipler, bozuk etlerin kıyma haline getirilerek yeniden piyasaya sürülmek istendiğini ortaya çıkararak oyunu bozdu.

153 CEZAİ İŞLEM 16 DÜKKANA MÜDÜR

İlçe genelinde yürütülen bin 873 denetim kapsamında mevzuata aykırı hareket eden, hijyen kurallarını hiçe sayan 153 iş yerine ağır cezai işlem uygulanırken, halk sağlığını doğrudan tehdit eden 16 iş yeri mühürlenerek faaliyetten menedildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi yetkilileri, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için yürütülen denetimlerin kararlılıkla süreceğini ve insan sağlığıyla oynayan hiçbir işletmeye müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

Başlıklar :İstanbulGaziosmanpaşagıda denetimibozulmuş et
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026