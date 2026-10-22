Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Önce motosikletliye, ardından kaldırımda yürüyen yayaya çarptı
İstanbul Esenyurt’ta yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, önce motosikletliye ardından kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Bir kuyumcu dükkanına çarparak durabilen otomobilin altında ve duvar arasında kalan 2 kişinin ağır yaralandığı dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yokuş aşağı seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yaşanan olayda, otomobil sürücüsü Muhammet K., direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Hızla ilerleyen otomobil, öncelikle caddedeki bir motosikletliye çarparak savurdu. Kontrolden çıkmaya devam eden araç, ardından kaldırımda yürüyen bir yayayı altına alıp duvarla kendi arasına sıkıştırdı. Otomobil, ancak bir kuyumcu dükkanına çarparak durabildi. Kazada hem motosiklet sürücüsü hem de yaya ağır şekilde yaralandı.
Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan kazada, kontrolden çıkan aracın etrafı savaş alanına çevirdiği görüldü. Çevredeki vatandaşların ve araçtakilerin panik içinde yaralılara yardıma koştuğu, araç altında kalan yayayı çıkarmak için Atakur'un sürücü koltuğuna geçerek otomobili geri çektiği anlar kayıtlara geçti.