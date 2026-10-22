Yalova'da otomobilin ikiye bölündüğü feci kaza kamerada
Yalova'da minibüsün çarptığı otomobilin ikiye bölündüğü ve 75 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ikiye ayrıldığı, minibüsün ise refüjdeki ağaca çarptığı görüldü.
Yalova-Bursa kara yolunda 29 Eylül'de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kirazlı köyü sapağında yaşanan kazada, 75 yaşındaki Naim Arslan yönetimindeki otomobile, E.D. idaresindeki 34 PAY 575 plakalı minibüs çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünerek savrulurken, kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Naim Arslan yaşamını yitirirken, minibüste bulunan 4 kişi hafif yaralandı.
OTOMOBİLİN İKİYE BÖLÜNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Kazadan yaklaşık üç hafta sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, akaryakıt istasyonundan çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan otomobile minibüsün çarptığı görüldü.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin ikiye ayrıldığı, minibüsün ise orta refüje çıkarak ağaca çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi.