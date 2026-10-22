Karadeniz'de palamut alarmı: 'önüne geleni yiyor' deyip hepsinin tutulması için çağrı yaptı

Karadeniz'de bu sezon yaşanan rekor palamut bolluğu hem vatandaşın yüzünü güldürüyor hem de balıkçılar ile deniz ekolojisi uzmanlarında farklı endişelere yol açıyor. Doğu Karadeniz'e doğru göç ettikten sonra yeniden İstanbul Boğazı yönüne dönüş yoluna geçen palamut sürüleriyle ilgili Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç son derece kritik uyarılarda bulundu.

DENİZDE NE VARSA YİYOR

Palamudun diğer balık türleri üzerindeki baskısına dikkat çeken Birlik Başkanı Atıf Malkoç, balığın denizdeki diğer canlıları tükettiğini belirtti:

"Denizde palamut çok bol ve bu palamudun bir an önce tutulması lazım. Çünkü tutulmazsa denizde ne balıkçıya başka bir şey bırakır ne de ekosisteme. Palamut en obur balık; mezgiti, istavriti, çinakop yavrularını, hatta zana (yengeç) ve pavuryayı bile yedi. Önüne ne gelirse tüketiyor. Palamut Karadeniz'i bitirdi diyebiliriz. Bu yüzden acilen denizden çekilmesi gerekiyor."

"VATANDAŞIMIZ ALIP BUZLUĞA KOYSUN"

Palamudun ömrünün kısa olduğunu ve boğaza giremeyenlerin öleceğini belirten Malkoç, halka ucuz balık tüketimi ve stoklama çağrısında bulundu:

"Palamut uzun ömürlü bir balık değil. Doğuyor, turunu tamamlıyor ve doğduğu yerde ölüyor. Şu anda bolluktan dolayı tanesi 30 TL ile 50 TL arasında satılıyor. ‘Bu fiyata palamut aldım’ deseniz normalde kimse inanmaz. Bu Allah’ın bir lütfudur. Eskiden bu balıklar tenekelerce tuzlanır, çiroz yapılır yazın da yenirdi. Vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirsin, balık alsın, evinde saklasın. İnsanlarımızı balık yemeye alıştırmamız lazım."

Kota uygulaması yerine tüketimin teşvik edilmesi gerektiğini savunan Malkoç, havaların soğumasıyla birlikte ağırlaşacak olan palamudun avlanmasının daha da kolaylaşacağını ve buzhanelerin şimdiden dolduğunu sözlerine ekledi.