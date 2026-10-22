17:25, 22/10/2026, Perşembe
Van'da 21 günlük bebek için ambulans helikopter havalandı
Van'ın Çaldıran ilçesinde bakteriyel sepsis tanısı konulan 21 günlük bebek için ambulans helikopter seferber edildi. İleri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyan bebek, sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla Van'a nakledilerek hastanede tedavi altına alındı.
Van'ın Çaldıran ilçesinde henüz 21 günlük bebeğin tedavisi için ambulans helikopter devreye girdi.
Çaldıran Devlet Hastanesi'nde yapılan değerlendirmelerde bakteriyel sepsis tanısı konulan bebeğin, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Lokman Hekim Van Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.
AMBULANS HELİKOPTER HASTANEYE ULAŞTIRILDI
Sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla Çaldıran'dan helikopter ambulansa alınan bebek, Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi. Burada hazır bekleyen kara ambulansına nakledilen minik hasta, Lokman Hekim Van Hastanesi'ne ulaştırıldı. Bebeğin ileri tetkik ve tedavisine hastanede devam edileceği öğrenildi.