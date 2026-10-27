İznik’te 2 bin yıllık su kemerinin içler acısı hali: İlgisizlikten çökmeye başladı

İnsanlık tarihinin ortak mirası sayılan bu eşsiz yapının göz göre göre yok olmasına tepki gösteren bölge sakinleri ve tarih meraklıları, tarihi su kemerinin daha fazla zarar görmeden koruma altına alınması, temizlik ve restorasyon çalışmalarının bir an önce başlatılması için yetkililere çağrıda bulundular.







