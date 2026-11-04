Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Bebeklere yönelik ürün raflardan kaldırılıyor
Çocukların diş çıkarma döneminde kullandığı renkli sulu diş kaşıyıcı, güvenlik testlerinden geçemedi. Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerinde boğulma ve solunum yolunun tıkanmasına yol açabilecek riskler taşıdığı belirlenen ürün için satış yasağı ve piyasadan toplatma kararı alındı. Bakanlık, ebeveynleri söz konusu ürüne karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Denetimlerde tehlike ortaya çıktı
Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, piyasada satışa sunulan renkli sulu diş kaşıyıcı ürününün çocuk güvenliğine ilişkin gerekli standartları karşılamadığı belirlendi.
Yapılan teknik değerlendirmelerde, ürünün kullanım sırasında parçalanabileceği ve kopan küçük parçaların özellikle bebeklerde boğulma ya da solunum yolunun tıkanması gibi ciddi tehlikelere neden olabileceği tespit edildi.
Bakanlık müşaviri Bekir Kaplan kararı duyurdu
Ürüne ilişkin gelişmeyi Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan kamuoyuna açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaplan, güvenlik açısından risk taşıdığı belirlenen diş kaşıyıcının satışına izin verilmeyeceğini bildirdi.
Açıklamada, ürünün piyasaya arzının yasaklandığı ve daha önce satışa sunulan ürünlerin de toplatılması yönünde karar alındığı belirtildi.
Çocuk ürünlerinde denetimler sıkılaştırılıyor
Kaplan, değerlendirmesinde bebek ve çocuklara yönelik ürünlerin güvenliğinin öncelikli konular arasında yer aldığını vurguladı.
Bu kategorideki ürünlerin denetiminde sıfır tolerans yaklaşımının benimsendiğine dikkat çeken Kaplan, tüketicilerin korunması ve teknik standartlara aykırı ürünlerin satışının önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.