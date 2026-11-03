21 günde 8 kilo verdi: Hayatını değiştiren kararın nedeni herkese örnek oldu

Karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen 70 yaşındaki Şerife Gül Andaç için ailesi donör arayışına girdi. Yapılan tetkiklerin ardından damadı Öner Göktepe donör olmaya karar verdi ancak nakil için kilo vermesi gerekiyordu. Üç haftada 8 kilo veren Göktepe, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonla kayınvalidesine hayat verdi.

Zorlu süreç başladı

Kayınvalidesi Şerife Gül Andaç’a karaciğer nakli gerektiğini öğrenince donör olmak isteyen Öner Göktepe, yapılan tetkiklerin ardından nakil için uygun adaylardan biri olarak değerlendirildi. Ancak karaciğerinin nakil sonrasında kendi vücuduna yeterli gelebilmesi için kilo vermesi gerekiyordu. Ameliyata kısa süre kala başlatılan yoğun diyet ve egzersiz programıyla 94 kilodan 86 kiloya düşen Göktepe, 3 haftada 8 kilo vererek nakle uygun hale geldi. Süreci anlatan Öner Göktepe, “İlk aday ben değildim. Eşimin ya da benim donör olmam söz konusu olabilirdi. Diğer adayların damar yapıları uygun değildi veya sağlık sorunları vardı. Yapılan tetkiklerde benim sağlıklı olduğum görüldü. Ancak ameliyattan iki gün önce vücut kitle indeksimin yüksek olduğu ve karaciğerimin bana yeterli kalabilmesi için kilo vermem gerektiği söylendi. Üç haftalık sıkı bir diyet ve egzersiz programıyla yaklaşık 8 kilo verdim. 94 kilodan 86 kiloya düştüm. Aksi halde ameliyata girme ihtimalim yoktu” dedi.

“Karaciğeri verdik ama kendi sağlığım için de faydası oldu”

Kilo vererek olası bir sağlık sorununun önüne geçtiğini ifade eden Göktepe, “Testlerde şeker değerlerimin çok yüksek olduğunu gördüm. Belki böyle bir süreç yaşamasaydım ileride diyabet hastası olacaktım. Kilo vererek bunun önüne geçtim. Sigara kullanıyordum, onu da bıraktım. Karaciğerimi verdim ama bunun kendi sağlığım açısından da artıları oldu” diye konuştu. Ameliyat öncesinde doktor ve hastane araştırması yaptıklarını aktaran Göktepe, Prof. Dr. Onur Yaprak ve ekibinin deneyiminin kendilerine güven verdiğini belirterek, “Yapılan ameliyat sayısı ve ekibin tecrübesi bizi etkiledi. Araştırdıkça ne kadar iyi bir ekiple karşı karşıya olduğumuzu gördük” ifadelerini kullandı.

Şerife Gül Andaç

“Damadıma minnettarım”

70 yaşındaki Şerife Gül Andaç ise damadının kendisi için gösterdiği fedakârlığı unutamayacağını belirterek, “Damadıma çok teşekkür ederim. Ne kadar minnettar olduğumu anlatamam. Önce doktor doktor dolaştık ancak hastalığımın ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra siroz tanısı konulunca araştırmaya başladık ve Onur Hoca’ya ulaştık. Kızımın karaciğeri uygun olmadı, yurt dışında yaşayan oğlumun da damar yapısı farklı çıktı. Dört çocuğum var ama damadımın karaciğeri uygun oldu. Allah bin kere razı olsun. Benden önce her şeye koştu” diye konuştu. Nakil sonrası sürecin kendisi için beklediğinden daha kolay geçtiğini ifade eden Andaç, “Benim için kolay bir süreç değildi ama ameliyattan sonra her şey çok iyi geçti. Yoğun bakımda ne kadar kaldığımı bile hatırlamıyorum. Organ bağışı çok önemli. Bir insanın yeniden hayata dönmesini sağlıyorsunuz. Hepimizin birbirine destek olması gerekiyor” dedi.

Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak

“Aile bağlarının ve fedakarlığın örneği oldu”

Prof. Dr. Yaprak, gerçekleştirilen naklin aile bağları ve fedakarlık açısından örnek bir süreç olduğunu belirtti. Şerife Gül Andaç’ın haziran ayında karın içinde sıvı birikmesi olarak bilinen asit ve ileri evre karaciğer yetmezliği bulgularıyla hastaneye başvurduğunu aktaran Prof. Dr. Yaprak, donör adaylarının değerlendirilme sürecini şöyle anlattı: “Hastamızın çocukları arasında donör olabilecek adayları değerlendirdik. Kızının karaciğerinde yağlanma vardı. Kilo vererek karaciğerindeki yağlanmanın azalmasını beklememiz gerekiyordu. Bu süreç birkaç ayı bulabilirdi. O sırada damadı Öner Bey ısrarla kendisinin değerlendirilmesini istedi. Tetkiklerinde karaciğerinde yağlanma olmadığını gördük. Ancak mevcut kilosuyla karaciğerinin sol tarafının ameliyat sonrasında kendi vücuduna yetersiz kalma ihtimali vardı. Kendisine kilo vermesi gerektiğini söyledik. Üç haftada yaklaşık 8 kilo vererek büyük bir fedakârlıkla nakle uygun hale geldi.”

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