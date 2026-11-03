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Raporlu ilaçlarda yeni dönem: Hastaneye gitmeden doğrudan eczaneden alınabilecek

Raporlu ilaçlarda yeni dönem: Hastaneye gitmeden doğrudan eczaneden alınabilecek

13:39, 03/11/2026, Salı
DHA
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Raporlu ilaçlarda yeni dönem: Hastaneye gitmeden doğrudan eczaneden alınabilecek
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kronik rahatsızlığı olan ve ilaç raporu bulunan vatandaşlar için yeni bir uygulamanın başlayacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen çalışma kapsamında, kronik hastalar rapor süreleri boyunca reçete yazdırmak için hastaneye gitmek zorunda kalmadan ilaçlarını doğrudan eczaneden alabilecek.

Bartın Devlet Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltacak yeni reformu kamuoyuyla paylaştı. Aile hekimliği sistemi ve kronik hastalık takibine ilişkin gelişmeler aktarıldı.

RAPORLU İLAÇLAR İÇİN REÇETE ZORUNLULUĞU KALKIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak yürütülen projeye değinen Bakan Memişoğlu, ilaç raporu bulunan hastaların ilk reçeteden sonra rapor süreleri bitene kadar hastaneye veya doktora gitmeden ilaçlarını doğrudan temin edebileceklerini söyledi. Uygulama ile hastane randevu yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

AİLE HEKİMLİĞİ VE KRONİK HASTALIK TAKİBİ GÜÇLENDİRİLDİ

Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin artık kronik hastaları, yaşlıları ve şeker, tansiyon hastalarını bizzat takip ettiğini belirtti. Aile hekimlerinin hastanelerden doğrudan randevu alabildiğini ve uzman hekimlerle anlık veri paylaşımı yapabildiğini aktaran Memişoğlu, 1859 ilacın reçetelenmesi ve rapor süreçlerinin aile hekimliği üzerinden yürütüldüğünü ifade etti.

BİLİM VE TIBBİ TEKNOLOJİDE "ÜRETEN SAĞLIK" VİZYONU

Sağlık sanayisinde yerlileşme adımlarına dikkat çeken Memişoğlu; solunum, otomatik şok, mobil röntgen ve kalp-akciğer makinelerinin yerli imkanlarla üretildiğini kaydetti. "Üreten sağlık" yaklaşımı doğrultusunda yerli ultrason cihazı üzerindeki çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan, sağlık sektörünü Türkiye'nin lokomotif alanlarından biri yapmayı hedeflediklerini vurguladı.


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