Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı son durum: Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı, 2026 yılında kamuya atanmayı bekleyen binlerce adayın gündeminde ilk sıralara yerleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla, yıl bitmeden 38 bin hekim dışı sağlık personelinin istihdam edileceğinin duyurulması, atama bekleyen adaylarda büyük heyecan yarattı. Açıklamanın ardından başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Özellikle ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunun tarihi, kadro ve branş dağılımı, başvuru şartları ile tercih işlemlerinin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği araştırılıyor. Sağlık alanında eğitim alan ve kamu hastaneleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapmak isteyen adaylar, kendi mezuniyetlerine uygun kadroların açıklanmasını bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı? Hangi branşlarda personel alınacak? İşte 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin merak edilen ayrıntılar…