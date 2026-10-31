Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı
11:09, 31/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 11:15, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İŞKUR Gençlik Programı’na başvuran öğrencilerin kura sonuçları için heyecanlı bekleyişi 30 Ekim’de sona erdi. Program kapsamında görev almaya hak kazanan öğrenciler, kura sonuçları ve isim listelerini kontrol ederek başvuru durumlarını öğrenebilecek. Program kapsamında bu yıl KSÜ öğrencilerine yönelik kontenjan ayrılmıştı. İşte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken iş tecrübesi kazanmalarını ve aylık 19.250 TL'ye varan gelir desteği elde etmelerini sağlayan İŞKUR Gençlik Programı başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gözler kura çekiliş tarihine çevrildi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde belirlenen kontenjanlara başvuran binlerce öğrenci "Sütçü İmam Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kurası sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte KSÜ Gençlik Programı kurası sonucu kazananlar isim listesi.