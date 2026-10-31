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Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı son durum: Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı son durum: Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

11:11, 31/10/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı son durum: Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı?

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı, 2026 yılında kamuya atanmayı bekleyen binlerce adayın gündeminde ilk sıralara yerleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla, yıl bitmeden 38 bin hekim dışı sağlık personelinin istihdam edileceğinin duyurulması, atama bekleyen adaylarda büyük heyecan yarattı. Açıklamanın ardından başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Özellikle ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunun tarihi, kadro ve branş dağılımı, başvuru şartları ile tercih işlemlerinin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği araştırılıyor. Sağlık alanında eğitim alan ve kamu hastaneleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapmak isteyen adaylar, kendi mezuniyetlerine uygun kadroların açıklanmasını bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı? Hangi branşlarda personel alınacak? İşte 2026 Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin merak edilen ayrıntılar…

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 yılında kamuya atanmak isteyen sağlık çalışanlarının en çok takip ettiği konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla yıl sonuna kadar 38 bin hekim dışı personel alımı yapılacağının duyurulması, adayların gözlerini tercih takvimine çevirdi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce kişi, başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağını ve tercihlerin hangi sistem üzerinden yapılacağını öğrenmek istiyor. Bu süreçte ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu büyük önem taşıyor. Kılavuzda yer alacak kadro sayıları, branş dağılımları, mezuniyet şartları ve tercih koşulları adayların başvuru planlarını doğrudan etkileyecek. Özellikle hemşire, tekniker, teknisyen ve diğer sağlık personeli kadrolarına yönelik kontenjanların nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Peki, 38 bin personel alımı için ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Başvurular hangi tarihte başlayacak? Adaylardan hangi şartlar istenecek? İşte Sağlık Bakanlığı atama sürecine ilişkin son gelişmeler…

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 yılında kamuya atanmak isteyen sağlık çalışanlarının en çok takip ettiği konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla yıl sonuna kadar 38 bin hekim dışı personel alımı yapılacağının duyurulması, adayların gözlerini tercih takvimine çevirdi. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce kişi, başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağını ve tercihlerin hangi sistem üzerinden yapılacağını öğrenmek istiyor. Bu süreçte ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu büyük önem taşıyor. Kılavuzda yer alacak kadro sayıları, branş dağılımları, mezuniyet şartları ve tercih koşulları adayların başvuru planlarını doğrudan etkileyecek. Özellikle hemşire, tekniker, teknisyen ve diğer sağlık personeli kadrolarına yönelik kontenjanların nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Peki, 38 bin personel alımı için ÖSYM tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Başvurular hangi tarihte başlayacak? Adaylardan hangi şartlar istenecek? İşte Sağlık Bakanlığı atama sürecine ilişkin son gelişmeler…

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada, 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum."

Buna göre Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı ilanı, 2026 yılı bitmeden yayımlanacak. Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada, 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını duyurdu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum."Buna göre Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı ilanı, 2026 yılı bitmeden yayımlanacak. Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLAR NELER, KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı başvuru şartları, branş ve kontenjan dağılımı henüz açıklanmadı.

Alım yapılacak meslek grupları, branşlara göre kontenjan dağılımı ve başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılar yayımlanacak personel alımı ilanıyla belli olacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLAR NELER, KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı başvuru şartları, branş ve kontenjan dağılımı henüz açıklanmadı.Alım yapılacak meslek grupları, branşlara göre kontenjan dağılımı ve başvuru şartlarına ilişkin ayrıntılar yayımlanacak personel alımı ilanıyla belli olacak.
Başlıklar :Sağlık BakanlığıSağlık Bakanlığı personel alımısağlık bakanlığı atama
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