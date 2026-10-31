BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANIR SON DAKİKA 2026? Branş Bazında Sıralamalar Açıklandı Mı? Lisans, ön lisans

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? Gram altın neden kadar oldu son dakika? İşte güncel altın fiyatları

Altın neden düşüyor sorusu, 30 Ekim 2026 Cuma günü piyasalarda yaşanan sert fiyat hareketlerinin ardından yatırımcıların gündemine yerleşti. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere altın türlerinde görülen aşağı yönlü hareket, birikimini değerli metallerde değerlendiren vatandaşların dikkatini çekti. Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan ekonomik gelişmeler, ABD Merkez Bankası Fed'in para politikası ve faiz beklentileri altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Fed'in faiz kararının ardından piyasalarda oluşan yeni beklentiler, ons altın fiyatındaki hareketliliği artırırken bu durum yurt içindeki gram altın fiyatlarına da yansıyor. Altındaki düşüşün ne kadar süreceği ve fiyatların yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği ise merak ediliyor. Peki, 30 Ekim bugün altın fiyatları neden geriledi? Gram ve çeyrek altındaki düşüşün arkasında hangi gelişmeler bulunuyor? Fed'in faiz politikası altın piyasasını nasıl etkiliyor? İşte altın fiyatlarındaki düşüşün nedenleri…