İOKBS ne zaman yapılacak? 2027 MEB bursluluk sınavı ve başvuru tarihi
14:18, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı. MEB sınav takvimine göre, İOKBS bursluluk sınavı 25 Nisan 2027 tarihinde yapılacak. Peki MEB İOKBS sınav başvurusu ne zaman? İşte 2027 bursluluk sınav detayları.
Millî Eğitim Bakanlığı, 2027 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı. Yayımlanan takvimde 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav LGS ile bursluluk sınav tarihi açıklandı.
İOKBS ne zaman yapılacak? 2027 MEB bursluluk sınav tarihi
MEB sınav takvimine göre, İOKBS bursluluk sınavı 25 Nisan 2027 tarihinde yapılacak.
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