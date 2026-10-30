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Emeklilere seyyanen zam var mı? 2027 Ocak’ta 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emeklilere seyyanen zam var mı? 2027 Ocak’ta 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı ne kadar olacak?

11:45, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Emeklilere seyyanen zam var mı? 2027 Ocak’ta 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emeklilere seyyanen zam yapılacak mı sorusu, 2027 yılı maaş artışları öncesinde milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Memur emeklilerini kapsayan seyyanen zam kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'na sunulması, emekli maaşlarına yönelik beklentileri yeniden artırdı. Yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisini ilgilendiren teklifin ayrıntıları merak edilirken, gözler Meclis'teki yasama sürecine çevrildi. 2023 yılında memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen zam, memur emeklilerine uygulanmamış ve bu durum uzun süredir gündemdeki yerini korumuştu. Son gelişmeyle birlikte memur emeklilerinin de bu artıştan yararlanmasına yönelik yeni bir adım atılmış oldu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında 2027 yılı bütçesine ilişkin yaptığı açıklamalar da emeklilerin beklentilerini artırdı. Peki, memur emeklilerine seyyanen zam verilecek mi? Kanun teklifi kimleri kapsıyor? Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek? İşte emekli maaşlarına ilişkin son gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar…

Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılmasına yönelik yeni gelişme, yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisinin dikkatini TBMM'ye çevirdi. Memur emeklilerini kapsayan kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'na sunulmasıyla birlikte 2023 yılında memurlara verilen ancak emekli aylıklarına yansıtılmayan 8 bin 77 liralık artış yeniden gündeme taşındı. Söz konusu düzenlemeden memur emeklilerinin de yararlanmasını amaçlayan teklifin ayrıntıları ve Meclis'teki görüşme süreci merak ediliyor. Bir yandan kanun teklifine ilişkin gelişmeler takip edilirken diğer yandan 2027 yılı ocak ayında yapılacak maaş artışları için hesaplamalar sürüyor. Memur emeklilerinin maaşlarına normal şartlarda enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yansıtılacak. Temmuz-aralık döneminde gerçekleşecek enflasyon verileri de yeni zam oranının belirlenmesinde etkili olacak. Peki, memur emeklilerine seyyanen zam yapılacak mı? Meclis'e sunulan teklif hangi hakları içeriyor? 2027 ocak ayında emekli maaşları nasıl değişecek? İşte son gelişmeler…

Emekli maaşlarına seyyanen zam yapılmasına yönelik yeni gelişme, yaklaşık 2 milyon 540 bin memur emeklisinin dikkatini TBMM'ye çevirdi. Memur emeklilerini kapsayan kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'na sunulmasıyla birlikte 2023 yılında memurlara verilen ancak emekli aylıklarına yansıtılmayan 8 bin 77 liralık artış yeniden gündeme taşındı. Söz konusu düzenlemeden memur emeklilerinin de yararlanmasını amaçlayan teklifin ayrıntıları ve Meclis'teki görüşme süreci merak ediliyor. Bir yandan kanun teklifine ilişkin gelişmeler takip edilirken diğer yandan 2027 yılı ocak ayında yapılacak maaş artışları için hesaplamalar sürüyor. Memur emeklilerinin maaşlarına normal şartlarda enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yansıtılacak. Temmuz-aralık döneminde gerçekleşecek enflasyon verileri de yeni zam oranının belirlenmesinde etkili olacak. Peki, memur emeklilerine seyyanen zam yapılacak mı? Meclis'e sunulan teklif hangi hakları içeriyor? 2027 ocak ayında emekli maaşları nasıl değişecek? İşte son gelişmeler…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada emeklilerin yaşadığı zorlukların farkında olduğunu ifade ederken “ İnşallah 2027 Bütçesinde, başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz.

Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi, adalet ve hakkaniyet çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz.” dedi. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMACumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada emeklilerin yaşadığı zorlukların farkında olduğunu ifade ederken “ İnşallah 2027 Bütçesinde, başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz.Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi, adalet ve hakkaniyet çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz.” dedi.&nbsp;

EMEKLİYE REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Emekliler için hazırlanan yeni destek programının detayları açıklandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı eklenmesi de değerlendirilecek. En düşük emekli maaşı için tamamlayıcı bir düzenleme üzerinde duruluyor. Düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bütçe imkânları gözetilerek ele alınacak. Türkiye’de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan, 18 milyon emekli bulunuyor. Emeklilere yönelik farklı şehirlerde çalışmalar yapılarak bölgesel ihtiyaçlar tespit edildi. Çalışan emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları ayrı ayrı incelenecek. Öncelikle herkes için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara bazı ek ödemelerin yapılması gündeme gelebilir. Refah payı veya ek ödeme uygulanması halinde çeşitli kriterlere göre farklılaştırma yapılabileceği belirtiliyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI GELECEK Mİ?Emekliler için hazırlanan yeni destek programının detayları açıklandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; emekli maaşlarına yapılacak artışın yanı sıra refah payı eklenmesi de değerlendirilecek. En düşük emekli maaşı için tamamlayıcı bir düzenleme üzerinde duruluyor. Düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) bütçe imkânları gözetilerek ele alınacak. Türkiye’de 27,5 milyon prim ödeyen çalışan, 18 milyon emekli bulunuyor. Emeklilere yönelik farklı şehirlerde çalışmalar yapılarak bölgesel ihtiyaçlar tespit edildi. Çalışan emekliler ile çalışamayan emeklilerin ihtiyaçları ayrı ayrı incelenecek. Öncelikle herkes için ortak bir alt sınır belirlenmesi, ardından en düşük emekli maaşı alanlara bazı ek ödemelerin yapılması gündeme gelebilir. Refah payı veya ek ödeme uygulanması halinde çeşitli kriterlere göre farklılaştırma yapılabileceği belirtiliyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI NE ZAMAN GELECEK?

Ekonomistlerin değerlendirmelerinde öne çıkan ortak nokta; gerçekleşen enflasyon oranlarının yanı sıra refah payı artışı, vatandaşlık maaşı desteği ve çalışan-emekli arasındaki makasın kapatılmasına yönelik adımların belirleyici olacağı yönünde. Tüm bu senaryoların hayata geçmesi için gerekli yasal düzenlemelerin TBMM'den geçmesi bekleniyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI NE ZAMAN GELECEK?Ekonomistlerin değerlendirmelerinde öne çıkan ortak nokta; gerçekleşen enflasyon oranlarının yanı sıra refah payı artışı, vatandaşlık maaşı desteği ve çalışan-emekli arasındaki makasın kapatılmasına yönelik adımların belirleyici olacağı yönünde. Tüm bu senaryoların hayata geçmesi için gerekli yasal düzenlemelerin TBMM'den geçmesi bekleniyor.
Başlıklar :emekliEmekli maaşEmekliye seyyanen zam
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