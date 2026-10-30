Sinop Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları açıklandı mı ve kazananların isim listesi yayımlandı mı?
Sinop Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı başvuruları, 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında İŞKUR e-Şube üzerinden alındı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, katılımcıların noter kurasıyla belirleneceği çekilişin tarihini araştırmaya başladı. Peki, Sinop Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte İŞKUR Gençlik Programı Sinop Üniversitesi kazananların isim listesi sorgulama ekranı.
Sinop Üniversitesi bünyesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin hem mesleki deneyim kazanmalarını hem de maddi destek elde etmelerini sağlamak amacıyla yürütülen İŞKUR Gençlik Programı başvuru sürecinin ardından kura çekim takvimi netleşti. 19-23 Ekim 2026 tarihleri arasında İŞKUR e-Şube (genclik.iskur.gov.tr) üzerinden başvurularını tamamlayan öğrencilerin yanıtını merakla aradığı "Sinop Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları açıklandı mı ve kazananların isim listesi yayımlandı mı?" soruları cevabını buldu.
Sinop Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi?
Sinop Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 30 Ekim Cuma günü çekilecek. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.
Sinop Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın
İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?
a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi
c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi
ç) İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi
d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi
e) Finansal okuryazarlık eğitimi
f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler
g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler.
İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?
a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;
ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;
d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi.