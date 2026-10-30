Ömer Halisdemir Üniversitesi İŞKUR gençlik programı kura sonuçları isim listesi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi bugün Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde noter huzurunda yapılıyor. İŞKUR gençlik programı isim listesi sorgulama ekranı, günlük 1.375 TL ödeme detayı ve teslim edilecek evraklar haberimizde.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ortaklığıyla hayata geçen İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Üniversite bünyesinde görev yapacak şanslı öğrencileri belirleyecek kura çekilişi, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 09.00’da Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleşiyor. 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde programa katılan her öğrenciye günlük 1.375 TL tutarında katılım bedeli ödeniyor. Ayda en fazla 14 gün görev alan bir üniversitelinin toplam kazancı 19 bin 250 TL seviyesine ulaşıyor. Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte asil ve yedek liste de merak konusu.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları çekildi mi?
Ömer Halisdemir Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı noter kurası 30 Ekim Cuma günü gerçekleştiriliyor. Noter Kurası çekim İşlemlerinin tamamlanmasından sonra Kura Sonuçları ve İstenilecek Belgeler üniversitenin web sayfasından ayrıca duyurulacaktır.
Ömer Halisdemir Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekiliş sonuçları isim listesi için tıklayın
İŞKUR Gençlik Programı Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?
a) Sürdürülebilir Kampüs Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
b) Kampüs Altyapı ve Bakım Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
c) Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi;
ç) Akademik ve İdari Faaliyetlerin Desteklenmesi;
d) Toplumsal Hizmet ve İşbirliği Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
e) Öğrenci Gelişim ve Uyum Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
f) Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
g) Girişimcilik Ekosistemi Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
İŞKUR Gençlik Programı Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?
a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi
c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi
ç) İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi
d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi
e) Finansal okuryazarlık eğitimi
f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler
g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler.