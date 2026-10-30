BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2026? Branş Bazında Sıralamalar Açıklandı Mı? Lisans, ön lisans

KPSS Lisans 2026 branş sıralaması için adayların bekleyişi sürüyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KPSS puanlarını öğrenen lisans mezunları, aldıkları puanın kendi alanlarındaki karşılığını görmek için branş bazında sıralama bilgilerinin açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Adayların yalnızca aldıkları puanı değil, aynı bölümden sınava giren diğer adaylar arasındaki konumlarını da değerlendirmelerine imkan sağlayan branş sıralaması, özellikle atama hedefi bulunan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM AİS üzerinden görüntülenmesi beklenen sıralama bilgileriyle birlikte adayların kendi alanlarındaki durumları daha net şekilde görülebilecek. Peki KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak, ÖSYM AİS'te branş sıralaması nasıl görüntülenir, 2026 KPSS Lisans branş sıralamaları belli oldu mu? İşte adayların merak ettiği tüm detaylar…