TOKİ kiralık konut sonuçları isim listesi sorgulama ekranı: İstanbul’da 1.071 TOKİ kiralık sosyal konut kurası ne zaman çekilecek, kura tarihi belli oldu mu?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak ve fahiş kira artışlarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen İstanbul 1.071 kiralık sosyal konut projesi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce hak sahibi adayının beklediği kura takvimi netleşmeye başladı. "TOKİ İstanbul kiralık konut kura sonuçları açıklandı mı, kura çekilişi hangi gün yapılacak?" sorularına yanıt aranırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ koordinesinde yürütülen çalışmalarda kura tarihinin Ekim 2026 sonu itibarıyla resmi olarak ilan edilmesi bekleniyor. İşte TOKİ kiralık konut projesinde son durum.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul genelinde hayata geçirilen ve dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda barınma ihtiyacını karşılamayı hedefleyen 1.071 kiralık sosyal konut projesinde kura heyecanı doruğa ulaştı. Projenin ilk etabında yer alan 1.071 konutun hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. Bu nedenle “TOKİ kiralık konut sonuçları ne zaman açıklanacak?” ve “Kura çekimi hangi tarihte yapılacak?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Başvuru sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından binlerce hak sahibi adayının gözü kulağı kura çekiliş tarihlerine çevrildi. İşte TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesinde kura süreci ve sonuçlara ilişkin son durum.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek. Projenin ilk etabında 1071 konut, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Başvurular 14-25 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden yapılacak ve başvuru ücreti alınmayacak.
Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede, konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak. İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak proje kapsamındaki istedikleri ilçe için başvuruda bulunabilecek. İstanbul dışında ikamet eden vatandaşlar ise projeye başvuramayacak.
TOKİ kiralık konutların urası ne zaman çekilecek, İstanbul kiralık sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
TOKİ'nin kiralık sosyal konutların kura çekilişi Ekim ayında yapılacak. İstanbul ili genelinde 4 grupta e-Devlet üzerinden kura ile tahsis edilecek. İlk etaptaki 1071 konutun teslimi ise ekimde yapılacak. Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek.
TOKİ kiralık konut sonuçları isim listesi sorgulama ekranı için tıklayın
Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri yer alacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek. Projeye başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak, en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmek gerekecek. Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak. Üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların da başvuruları kabul edilmeyecek. Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da projeye başvuramayacak.
TOKİ sosyal konutların kira ödemesi ne zaman başlayacak?
Konutların kira bedeli, teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak.
Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak. Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılamayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.