Muhalefete 'siyasi omurgasızlık' tepkisi: Erdoğan eleştirileri kabul etti, muhalefet yanlışın nöbetini tutuyor

Kılıçarslan’dan Azerbaycan’ın 'yasak' kararına '28 Şubat' hatırlatması: Tarihin doğru tarafındayım onur duyuyorum

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, Azerbaycan’ın aralarında kendisinin de bulunduğu Türk vatandaşlarına yönelik 'giriş yasağı' kararını değerlendirdi. TVNET’te canlı yayınlanan Siyaseten programında konuşan Kılıçarslan, kararın Azerbaycan’daki başörtüsü yasağına yönelik eleştirilerle bağlantılı olduğunu belirtti. Başörtüsü yasağına dünyanın neresinde uygulanırsa uygulansın karşı çıkacağını vurgulayan Kılıçarslan, “Tarihin doğru tarafında durmuş olmakla suçlanıyorsam tarihin doğru tarafında duruyor olmaktan onur duyuyorum” dedi. Türkiye’deki 28 Şubat sürecini hatırlatan Kılıçarslan, başörtüsü yasağı nedeniyle mağduriyet yaşayan Azerbaycanlı öğretmenlere ve kız çocuklarına seslenerek yaşananların kalıcı olmayacağını, bugünlerin de geçeceğini ifade etti. Ersin Çelik ise meselenin yalnızca başörtüsü yasağıyla sınırlı olmadığını düşündüğünü belirterek Azerbaycan’da Türkiye aleyhine gerilimin sistemli biçimde yükseltildiğine dikkat çekti. Çelik, Türkiye’deki medya ve sosyal medya işleyişinin Azerbaycan’dan farklı olduğunu vurguladı.