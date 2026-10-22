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Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ne olur, faiz inerse altın düşer mi yükselir mi?

Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ne olur, faiz inerse altın düşer mi yükselir mi?

09:00, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:21, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ne olur, faiz inerse altın düşer mi yükselir mi?
Merkez Bankası faiz indirirse altın yükselir mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın yedinci faiz kararını bugün açıklayacak. TCMB'nin faiz kararı 14.00'te duyurulacak. Beklentiler bankanın, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekilmesi yönünde. Peki Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın ne olur, faiz düşerse altın düşer mi yükselir mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 22 Ekim Perşembe günü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini açıklayacak. Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararına yönelik beklentilerde ise piyasalardaki ayrışma dikkat çekiyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan 20 ekonomistin 19'u, bankanın politika faizini 100 baz puan indirerek %36'ya çekeceğini tahmin ediyor. Merak edilen soru ise Merkez Bankası faizi indirirse altın ne olur, yükselir mi düşer mi? İşte detaylar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 22 Ekim Perşembe günü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini açıklayacak. Merkez Bankası'nın ekim ayı faiz kararına yönelik beklentilerde ise piyasalardaki ayrışma dikkat çekiyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan 20 ekonomistin 19'u, bankanın politika faizini 100 baz puan indirerek %36'ya çekeceğini tahmin ediyor. Merak edilen soru ise Merkez Bankası faizi indirirse altın ne olur, yükselir mi düşer mi? İşte detaylar.

Merkez Bankası faizi indirirse altın ne olur, yükselir mi düşer mi?

Genel kabul gören görüşe göre faiz oranları ile altın fiyatları arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Yani faizler düştüğünde altın yükselme, faizler yükseldiğinde ise altın baskı altında kalma eğilimi gösterir. Bu durum, altının yapısal özelliklerinden ve yatırımcı davranışlarından kaynaklanır. Altın, hisse senetleri veya tahvillerin aksine faiz ya da temettü geliri üretmeyen bir varlıktır.

Merkez Bankası faizi indirirse altın ne olur, yükselir mi düşer mi?Genel kabul gören görüşe göre faiz oranları ile altın fiyatları arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Yani faizler düştüğünde altın yükselme, faizler yükseldiğinde ise altın baskı altında kalma eğilimi gösterir. Bu durum, altının yapısal özelliklerinden ve yatırımcı davranışlarından kaynaklanır. Altın, hisse senetleri veya tahvillerin aksine faiz ya da temettü geliri üretmeyen bir varlıktır.


Fed faiz indirdiğinde dolar ve altın ne olur?

Altın fiyatları küresel olarak ABD doları cinsinden belirlenir. Bu nedenle ABD Merkez Bankası Fed’in faiz politikaları, altın piyasası üzerinde doğrudan etkilidir.

Fed faiz indirdiğinde:

Doların getirisi azalır

Dolar zayıflar

Altın dolar bazında daha ucuz hale gelir

Dolar dışı yatırımcılar için altın talebi artar

Altın fiyatları yükselir

Bu mekanizma, faiz düşüşlerinin altın üzerindeki etkisini küresel ölçekte güçlendirir.


Fed faiz indirdiğinde dolar ve altın ne olur?Altın fiyatları küresel olarak ABD doları cinsinden belirlenir. Bu nedenle ABD Merkez Bankası Fed’in faiz politikaları, altın piyasası üzerinde doğrudan etkilidir.Fed faiz indirdiğinde:Doların getirisi azalırDolar zayıflarAltın dolar bazında daha ucuz hale gelirDolar dışı yatırımcılar için altın talebi artarAltın fiyatları yükselirBu mekanizma, faiz düşüşlerinin altın üzerindeki etkisini küresel ölçekte güçlendirir.

Altın, doğası gereği yatırımcısına faiz veya kâr payı gibi dönemsel bir "nakit getiri" sağlamaz. Faizler düştüğünde, paranızı mevduat faizinde veya devlet tahvilinde tutmanın cazibesi (getirisi) azalır. Bu durum, altının gelir üretmeme dezavantajını ortadan kaldırır ve yatırımcılar altına yönelir.

Altın, doğası gereği yatırımcısına faiz veya kâr payı gibi dönemsel bir "nakit getiri" sağlamaz. Faizler düştüğünde, paranızı mevduat faizinde veya devlet tahvilinde tutmanın cazibesi (getirisi) azalır. Bu durum, altının gelir üretmeme dezavantajını ortadan kaldırır ve yatırımcılar altına yönelir.

Yurtiçinde Merkez Bankası'nın faiz indirmesi, yerel para biriminin (TL) alternatif para birimleri karşısında elini zayıflatabilir ve bu da dolar kurunun yükselmesine zemin hazırlayabilir. Gram altın fiyatı, hem ons altın hem de Dolar/TL kurunun çarpımıyla hesaplandığı için dolar kurundaki yukarı yönlü hareket iç piyasada gram altını doğrudan yükseliş eğilimine girer.

Yurtiçinde Merkez Bankası'nın faiz indirmesi, yerel para biriminin (TL) alternatif para birimleri karşısında elini zayıflatabilir ve bu da dolar kurunun yükselmesine zemin hazırlayabilir. Gram altın fiyatı, hem ons altın hem de Dolar/TL kurunun çarpımıyla hesaplandığı için dolar kurundaki yukarı yönlü hareket iç piyasada gram altını doğrudan yükseliş eğilimine girer.

Faiz yükselirse altın ne olur?

Merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımına gitmesi durumunda ise senaryo genellikle tam tersi işler. Faizlerin yükseldiği bir ekonomik ortamda:

Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları ve tahvil getirileri yükselir.

Yatırımcılar, "risksiz ve yüksek getiri" sunduğu için paralarını altın yerine faizli enstrümanlara yatırmayı tercih eder.

Altına olan talep azalacağı için ons fiyatı üzerinde bir baskı oluşur ve fiyatlarda gevşeme veya yatay seyir görülebilir.


Uzman isimden altın yatırımcısına hayati uyarı: Gram altını rekora taşıyacak detayı açıkladı

Faiz yükselirse altın ne olur?Merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımına gitmesi durumunda ise senaryo genellikle tam tersi işler. Faizlerin yükseldiği bir ekonomik ortamda:Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları ve tahvil getirileri yükselir.Yatırımcılar, "risksiz ve yüksek getiri" sunduğu için paralarını altın yerine faizli enstrümanlara yatırmayı tercih eder.Altına olan talep azalacağı için ons fiyatı üzerinde bir baskı oluşur ve fiyatlarda gevşeme veya yatay seyir görülebilir.Uzman isimden altın yatırımcısına hayati uyarı: Gram altını rekora taşıyacak detayı açıkladı
Başlıklar :Merkez bankasıfaiz kararıdolarkur
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