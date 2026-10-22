Türkiye’de hız sınırı ne kadar?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yürürlükteki verilerine göre Türkiye'deki otoyollarda otomobiller için uygulanan azami hız sınırları yolun işletme türüne göre belirleniyor. KGM tarafından işletilen otoyollarda otomobiller için azami hız sınırı 130 km/saat iken, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle işletilen otoyollarda otomobiller için azami hız sınırı 140 km/saat.

Türkiye'de otomobiller için otoyol azami hız limitleri, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla 1 Temmuz 2022 tarihinde yeniden düzenlenmişti. Yapılan değişiklikle daha önce standart olarak uygulanan 120 km/saatlik sınır, otoyol altyapısı ve yol geometrisine uygun güzergâhlarda 130 km/saat ve 140 km/saat seviyesine çıkarılmıştı.