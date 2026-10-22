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Hız sınırı kaç oldu? Hız sınırı 20 kilometre düşürüldü: İşte nedeni

Hız sınırı kaç oldu? Hız sınırı 20 kilometre düşürüldü: İşte nedeni

08:35, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 08:35, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Hız sınırı kaç oldu? Hız sınırı 20 kilometre düşürüldü: İşte nedeni

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) sürücüleri yakından ilgilendiren kritik bir trafik düzenlemesi yürürlüğe girdi. Ülkenin önemli ulaşım noktalarından birinde hız sınırı 20 kilometre düşürüldü. Daha önce de Avusturya'dan Avrupa Birliği genelindeki otoyol ve ekspres yollarda azami hız sınırının 100 km/s'ye düşürülmesi önerisi gelmişti. Türkiye'deki mevcut uygulamada otomobiller için bazı otoyollarda hız sınırı 130, bazı otoyollarda ise 140 kilometre olarak uygulanıyor. Peki 130 kilometrelik sınır kalkacak mı? İşte haberin detayları.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde karayolu güvenliğini artırmaya yönelik adımlara bir yenisi daha eklendi. Füceyre Polisi ve BAE Enerji ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle alınan kararla, stratejik bir ana arterde azami hız limiti yeniden belirlendi. Füceyre ile Hor Fakkan şehirlerini birbirine bağlayan yolda daha önce saatte 120 kilometre olan hız sınırı, 13 Ekim 2026 itibarıyla 100 kilometreye indirildi. Yetkililer, kararın trafik kazalarını azaltmak ve yol güvenliğini artırmak amacıyla alındığını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde karayolu güvenliğini artırmaya yönelik adımlara bir yenisi daha eklendi. Füceyre Polisi ve BAE Enerji ve Altyapı Bakanlığı iş birliğiyle alınan kararla, stratejik bir ana arterde azami hız limiti yeniden belirlendi. Füceyre ile Hor Fakkan şehirlerini birbirine bağlayan yolda daha önce saatte 120 kilometre olan hız sınırı, 13 Ekim 2026 itibarıyla 100 kilometreye indirildi. Yetkililer, kararın trafik kazalarını azaltmak ve yol güvenliğini artırmak amacıyla alındığını açıkladı.

Avusturya NATO Genişleme Komitesi Başkanı Günther Fehlinger-Jahn, Avrupa Birliği genelindeki tüm otoyol ve ekspres yollarda azami hız sınırının 100 km/s olarak uygulanmasını önerdi. Mart ayından bu yana sosyal medya platformlarında da gündeme getirilen öneri, Avrupa'da yeni bir hız sınırı tartışması başlattı. Önerinin gerekçeleri arasında ölümlü ve ağır yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması, yakıt tasarrufu sağlanması ve petrol ithalatına olan bağımlılığın düşürülmesi yer alıyor. Söz konusu öneri şu an için Avrupa Birliği kurumlarının resmi gündeminde bulunmuyor. Herhangi bir yasa tasarısı veya direktif taslağı niteliği de taşımıyor.

Avusturya NATO Genişleme Komitesi Başkanı Günther Fehlinger-Jahn, Avrupa Birliği genelindeki tüm otoyol ve ekspres yollarda azami hız sınırının 100 km/s olarak uygulanmasını önerdi. Mart ayından bu yana sosyal medya platformlarında da gündeme getirilen öneri, Avrupa'da yeni bir hız sınırı tartışması başlattı. Önerinin gerekçeleri arasında ölümlü ve ağır yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması, yakıt tasarrufu sağlanması ve petrol ithalatına olan bağımlılığın düşürülmesi yer alıyor. Söz konusu öneri şu an için Avrupa Birliği kurumlarının resmi gündeminde bulunmuyor. Herhangi bir yasa tasarısı veya direktif taslağı niteliği de taşımıyor.

AB mevzuatında karayollarındaki azami hız sınırlarının belirlenmesi ve trafik düzenlemeleri üye ülkelerin ulusal yetki alanında bulunuyor. Ulaştırma alanında ortak yetkileri bulunan Avrupa Komisyonu da üye ülkelerin hız sınırlarını tek bir düzende birleştiren bağlayıcı bir hukuki çerçevenin mevcut olmadığını belirtiyor. AB genelinde ortak bir hız sınırının uygulanabilmesi için Avrupa Komisyonu'nun resmi teklif sunması, ardından Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin onay süreçlerinin tamamlanması ve düzenlemenin üye ülkelerin iç hukuklarına uyarlanması gerekiyor.

AB mevzuatında karayollarındaki azami hız sınırlarının belirlenmesi ve trafik düzenlemeleri üye ülkelerin ulusal yetki alanında bulunuyor. Ulaştırma alanında ortak yetkileri bulunan Avrupa Komisyonu da üye ülkelerin hız sınırlarını tek bir düzende birleştiren bağlayıcı bir hukuki çerçevenin mevcut olmadığını belirtiyor. AB genelinde ortak bir hız sınırının uygulanabilmesi için Avrupa Komisyonu'nun resmi teklif sunması, ardından Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi'nin onay süreçlerinin tamamlanması ve düzenlemenin üye ülkelerin iç hukuklarına uyarlanması gerekiyor.

Türkiye’de hız sınırı ne kadar?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yürürlükteki verilerine göre Türkiye'deki otoyollarda otomobiller için uygulanan azami hız sınırları yolun işletme türüne göre belirleniyor. KGM tarafından işletilen otoyollarda otomobiller için azami hız sınırı 130 km/saat iken, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle işletilen otoyollarda otomobiller için azami hız sınırı 140 km/saat.

Türkiye'de otomobiller için otoyol azami hız limitleri, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla 1 Temmuz 2022 tarihinde yeniden düzenlenmişti. Yapılan değişiklikle daha önce standart olarak uygulanan 120 km/saatlik sınır, otoyol altyapısı ve yol geometrisine uygun güzergâhlarda 130 km/saat ve 140 km/saat seviyesine çıkarılmıştı.

Türkiye’de hız sınırı ne kadar?Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yürürlükteki verilerine göre Türkiye'deki otoyollarda otomobiller için uygulanan azami hız sınırları yolun işletme türüne göre belirleniyor. KGM tarafından işletilen otoyollarda otomobiller için azami hız sınırı 130 km/saat iken, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle işletilen otoyollarda otomobiller için azami hız sınırı 140 km/saat.Türkiye'de otomobiller için otoyol azami hız limitleri, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla 1 Temmuz 2022 tarihinde yeniden düzenlenmişti. Yapılan değişiklikle daha önce standart olarak uygulanan 120 km/saatlik sınır, otoyol altyapısı ve yol geometrisine uygun güzergâhlarda 130 km/saat ve 140 km/saat seviyesine çıkarılmıştı.

130 ve 140 km hız sınırı hangi araçları kapsıyor?

Otoyollarda geçerli olan 130 ve 140 km/saatlik hız limitleri yalnızca otomobil sınıfındaki araçlar için geçerlidir. Minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve diğer ağır vasıtalar için hız limitleri mevzuatta ayrı kategorilerde değerlendirilmektedir.

130 ve 140 km hız sınırı hangi araçları kapsıyor?Otoyollarda geçerli olan 130 ve 140 km/saatlik hız limitleri yalnızca otomobil sınıfındaki araçlar için geçerlidir. Minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon ve diğer ağır vasıtalar için hız limitleri mevzuatta ayrı kategorilerde değerlendirilmektedir.
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